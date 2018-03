Les ventes de février de Mercedes-Benz Canada répondent à ses attentes élevées







TORONTO, le 5 mars 2018 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires sont heureux d'annoncer que la compagnie a livré un total de 3 950 unités, volume en baisse de 0,4 % ou de 14 unités par rapport aux ventes de février 2017. Comparées à celles des deux premiers mois de l'année précédente, les ventes cumulées depuis le début de l'année - qui s'élèvent à 7 536 unités - affichent aussi une légère chute de 2,3 %.

En tout et pour tout, 3 501 voitures de tourisme et utilitaires légers de luxe ont été livrés au cours du mois, ce qui représente une croissance de 5,2 % comparativement à février 2017. À ce jour cette année, le nombre d'unités vendues au détail a diminué de 1,4 %. En février, un petit déclin a été observé pour l'ensemble du segment des voitures de tourisme, avec des livraisons de 1 726 véhicules se soldant par une baisse de 6,7 % par rapport aux ventes de février 2017. Le Coupé de Classe C a vu ses ventes grimper de 35,2 %, tandis que toute la gamme des modèles de Classe E et la Berline de Classe S ont respectivement enregistré des gains de 51,8 % et de 37,3 %. Les ventes ont aussi été bonnes pour la nouvelle Familiale de Classe C.

Atteignant un total de 1 775 unités, le nombre d'utilitaires légers de luxe livrés au détail en février a augmenté de 20,1 % comparativement à février 2017. S'élevant à 3 424 véhicules, le nombre d'unités vendues au détail dans le segment depuis le début de l'année affiche une augmentation de 8,8 % par rapport aux ventes de la même période de 2017. Le GLC et le GLE ont continué à générer d'excellentes ventes, en hausse de 16,8 % et de 35,3 %. À ce jour cette année, les ventes enregistrées par le GLC se montent à 1 071 unités, tandis que celles du Coupé GLC sont en hausse de 147,1 %. La Classe G toujours aussi populaire a vu ses ventes grimper de 80 % en février.

La division des fourgons Mercedes-Benz a fait état de ventes de 436 unités. L'arrivée imminente des Sprinter de l'année modèle 2018 comblera cet écart temporaire. Les ventes soutenues du Metris ont augmenté de 66,3 %, tandis qu'à ce jour en 2018, 1 025 fourgons Sprinter et Metris ont été vendus au détail, volume en baisse de seulement 73 unités par rapport aux ventes de la même période de 2017.

13 véhicules smart fortwo ont été vendus au détail en février.

La division des Mercedes-Benz d'occasion a fait état de son meilleur mois de février à ce jour, avec des ventes au détail de 1 108 unités, ce qui représente une croissance de 1,8 % comparativement à février 2017. Jusqu'à présent cette année, 2 241 véhicules d'occasion ont été vendus, volume en hausse de 9,1 % comparé aux ventes des deux premiers mois de 2017. Le nombre de véhicules d'occasion certifiés vendus depuis le début de l'année 2018 s'élève à 1 731 unités, contre 1 651 unités pour la même période de 2017. Ainsi, la part des véhicules d'occasion certifiés dans les ventes cumulées de véhicules d'occasion depuis le début de l'année a augmenté de 4,8 % comparativement à la même période de 2017.

« Je suis très heureux de nos résultats de février. C'est habituellement un mois plus difficile pour de nombreuses raisons, mais nos employés, nos concessionnaires et nos collègues chez Services financiers Mercedes-Benz Canada ont tous travaillé fort pour atteindre nos objectifs collectifs », a dit Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « Nous avons exposé un grand nombre de nouveaux modèles au Salon international de l'auto du Canada très couru et nous avons reçu des prix pour la Meilleure valeur retenue du Canadian Black Book pour le CLA, le GLK et la Classe G. Un début d'année aussi solide est très encourageant pour toute l'organisation Mercedes-Benz. »

FÉVRIER 2018 Mois à ce jour Année à ce jour 2018 2017 % 2018 2017 % Véhicules

Mercedes-Benz 3 501 3 328 5,2 6 478 6 568 -1,4 smart 13 34 -61,8 33 50 -34 Fourgons

Mercedes-Benz 436 602 -27,6 1 025 1 098 -6,6 TOTAL 3 950 3 964 -0,4 7 536 7 716 -2,3

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 700 personnes dans 21 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de 11 établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 48 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 52 298 véhicules en 2017. Il s'agit de la meilleure année à ce jour pour la compagnie, et ce volume de ventes fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la quatrième année consécutive.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada sont disponibles à www.media.mercedes-benz.ca.

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

Communiqué envoyé le 5 mars 2018 à 11:46 et diffusé par :