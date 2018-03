Crohn et Colite Canada souligne les mesures prises par l'Île-du-Prince-Édouard pour protéger les choix des patients et de leurs médecins







CHARLOTTETOWN, Île-du-Prince-Édouard, 05 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crohn et Colite Canada souligne les mesures décisives prises le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard pour protéger et faire progresser les intérêts des Prince?Édouardiens vivant avec la maladie de Crohn.



À la suite d'une mise à jour du Formulaire du Régime d'assurance?médicaments de l' Î.-P.-É. entrée en vigueur le 15 février dernier, le produit biologique Remicade sera couvert par le Régime pour le traitement de la maladie de Crohn de la même manière que les autres options de traitement disponibles, y compris les biosimilaires. Cette décision protège la stabilité des patients en garantissant qu'ils pourront continuer à suivre le traitement qui fonctionne pour eux et elle donne en outre la possibilité aux patients envisageant un nouveau traitement de choisir, en consultation avec leur médecin, la meilleure option pour eux.

« Les 250 000 Canadiens vivant avec la maladie de Crohn ou la colite doivent avoir accès au plus grand nombre possible d'options de traitement, déclare Mina Mawani, présidente et directrice générale de Crohn et Colite Canada. En exigeant que les patients et leurs médecins puissent choisir le traitement qui convient contre la maladie de Crohn, et en ne les forçant pas à changer de traitement, l'Île-du-Prince-Édouard donne un important exemple au reste du pays. »

Crohn et Colite Canada accueille favorablement l'arrivée de nouvelles options de traitement sûres, efficaces et économiques, comme les biosimilaires, mais elle continue de craindre que certains patients soient forcés d'abandonner des médicaments qui fonctionnent pour eux ou que des médecins soient forcés de prescrire un traitement plutôt qu'un autre en raison du coût seulement. Les traitements destinés aux Canadiens vivant avec la maladie de Crohn ou la colite ne sont pas universels. Chaque patient réagira différemment à un traitement donné, et un traitement qui fonctionne pour un patient peut ne pas marcher pour un autre.

« Il est important que les Prince?Édouardiens vivant avec la maladie de Crohn aient accès à une vaste gamme d'options de traitement, déclare le Dre Jennifer Jones, gastroentérologue. Avant de recommander un traitement donné, les médecins doivent prendre en compte un certain nombre de facteurs. Ils doivent notamment déterminer si le traitement est adéquat pour le patient. Il ne faut pas prendre uniquement le coût en considération. »

En attendant le jour où ces maladies invalidantes seront chose du passé, nous devons continuer de nous réjouir des percées novatrices réalisées dans le traitement de ces dernières. En collaboration avec le gouvernement et l'industrie, nous pouvons faire en sorte que tous les patients atteints de la maladie de Crohn ou de la colite de partout au Canada puissent accéder aisément aux nouveaux traitements disponibles. C'est pourquoi Crohn et Colite Canada prie les autres provinces de suivre l'exemple de l'Île-du-Prince-Édouard en protégeant le choix des patients et de leurs médecins et en n'obligeant pas les changements forcés de médicaments.



À propos de Crohn et Colite Canada

Crohn et Colite Canada est le seul organisme de bienfaisance national au Canada composé de bénévoles qui s'est donné pour mission de trouver des traitements curatifs contre la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et d'améliorer la vie des enfants et des adultes atteints de ces maladies. Parmi les organismes caritatifs en santé du monde entier, nous sommes l'un des deux plus importants bailleurs de fonds destinés à la recherche sur la maladie de Crohn et la colite. En effet, nous avons investi à ce jour plus de 115 millions de dollars dans la recherche sur ces maladies. Nous transformons la vie des personnes touchées par la maladie de Crohn et la colite (les deux principales formes de maladies inflammatoires de l'intestin) par la recherche, les programmes à l'intention des patients, la défense des droits et la sensibilisation. Rendez?vous au http://www.crohnetcolite.ca pour plus d'information. Suivez?nous sur Twitter ou Facebook à @ayezducran.



Pour plus de renseignements ou pour organiser une entrevue, veuillez communiquer avec :



Corey Michaels

Smithcom Ltd.

corey.michaels@smithcom.ca

416 894-4704



Rasheed Clarke

Crohn et Colite Canada

rclarke@crohnsandcolitis.ca

416 920-5035, poste 215

