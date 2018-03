La Fête nationale du Québec présente « Histoire de héros »







MONTRÉAL, le 5 mars 2018 /CNW Telbec/ - Le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) est fier de présenter la thématique 2018 de la Fête nationale du Québec : « Histoire de héros ». Cette année, la Fête nationale célèbre son histoire, ses racines et ses réussites en mettant sous les projecteurs celles et ceux qui ont fait progresser le Québec. Nos héros nous inspirent et nous poussent à aller plus loin, à nous surpasser.

Le visuel met en évidence la future génération de nos héros québécois. Proposant quatre affiches distinctes, la campagne met en lumière nos grands bâtisseurs, nos astucieux scientifiques et inventeurs, nos créatifs auteurs ainsi que nos talentueux cinéastes. Chacune des affiches propose une série de noms de personnalités qui constituent pour les Québécoises et les Québécois autant de modèles à suivre et qui sont une véritable inspiration du Québec d'hier et d'aujourd'hui. Cette année marque également le 70e anniversaire de notre fleurdelisé national et pour souligner cet anniversaire, la Fête nationale souhaitait lui faire honneur sur l'une des affiches. De toute évidence, les Québécois sont forts comme Louis, courageux comme Jeanne et inspirants comme Fred. Nous voulons célébrer ces qualités qui façonnent notre nation et qui attribuent à notre Québec ce côté héroïque.

Fête de tous les Québécois, les célébrations des 23 et 24 juin sont synonymes de fierté et rassemblent plus de 2,5 millions de personnes par l'organisation de plus de 6 000 activités pour tous les goûts, réparties sur 700 sites, de Val-d'Or à L'Anse-à-Beaufils. La Fête nationale invite toute la population à faire partie de l'histoire et à venir festoyer fièrement sur l'un des nombreux sites.

Le Coup d'envoi des festivités 2018 se tiendra le jeudi 24 mai prochain à 14 h, au cabaret Lion d'Or, à Montréal (1676, rue Ontario Est), où seront dévoilés, entre autres, le porte-parole, la publicité nationale, le récipiendaire du prix Artisan de la Fête nationale ainsi qu'une partie de la programmation nationale de l'édition 2018.

Fondé en 1947, le MNQ coordonne la mise en oeuvre de la Fête nationale sur tout le territoire au nom du gouvernement du Québec, depuis le 7 avril 1984. Il regroupe aujourd'hui 19 Sociétés nationales et Sociétés Saint-Jean-Baptiste, réparties sur tout le territoire du Québec.

SOURCE MOUVEMENT NATIONAL DES QUEBECOISES ET QUEBECOIS

Communiqué envoyé le 5 mars 2018 à 11:26 et diffusé par :