CUPRA e-Racer : l'histoire de la fabrication d'une voiture de course électrique







MARTORELL, Espagne, March 5, 2018 /PRNewswire/ --

La CUPRA e-Racer, la première voiture de tourisme de compétition 100 % électrique peut atteindre 270 km/h

Un bloc-batterie de 6 072 cellules et quatre moteurs permettent au véhicule d'accélérer à 100 km/h en à peine plus de trois secondes

Un défi mécanique et de conception qui a nécessité 20 000 heures de travail pour être relevé.

La nouvelle CUPRA e-Racer, le premier véhicule de course de la marque entièrement électrique, atteint 100 km/h en 3,2 secondes, enregistre une vitesse maximale de plus de 270 km/h et son moteur dépasse 12 000 tours. C'est une voiture de course qui fonctionne avec des batteries, mais qui a la puissance d'un véhicule essence.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/649387/CUPRA_Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/649386/CUPRA_electric_race_car.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/649388/CUPRA_e_Racer_tyre.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/649389/CUPRA_e_Racer.jpg )



1) Une voiture avec une batterie de 6 072 cellules : la batterie de cette voiture électrique a la puissance de 9 000 téléphones portables connectés en même temps. Sa source d'énergie se compose au total de 23 panneaux de 264 cellules chacun, et elle se recharge entièrement en 40 minutes.

2) Une batterie qui pèse presque une demi-tonne : avec 450 kilos, elle représente un tiers du poids total de la voiture. Pour cette raison : « l'emplacement de la batterie était l'un des plus grands défis que nous devions relever », a déclaré Xavier Serra, le directeur technique de ce projet. Elle est si imposante et lourde que nous avons dû distribuer son volume au niveau de la partie inférieure de la voiture pour maintenir un bon équilibre et une bonne fonctionnalité.

3) Cette voiture a quatre moteurs : « Un des aspects les plus surprenants de ce véhicule ; c'est sa puissance », a affirmé Xavier Serra. Ce modèle est équipé de quatre moteurs situés à l'arrière, ainsi, « La CUPRA e-Racer peut atteindre 12 000 tours, contre 6 500 pour une voiture de course essence, et cela en passant une seule vitesse », a confirmé Xavier Serra.

4) Une conception gagnante : « L'objectif principal était d'améliorer l'aérodynamique ». C'est pourquoi les rétroviseurs latéraux ont été remplacés par des mini-caméras, « pour améliorer la dynamique de la voiture », a-t-il ajouté. Le conducteur peut voir tout ce qui se passe autour de lui sur un grand écran intégré au tableau de bord.

5) Un moustique sur l'asphalte : Xavier Serra affirme que la sensation au volant diffère de celle dans une voiture essence et que ce qui impressionne de façon immédiate, c'est « son accélération ». Le son émis par le véhicule est lui aussi nouveau : « Contrairement à une voiture conventionnelle, ce modèle électrique n'émet que le bourdonnement d'un moustique ».

6) De la traditionnelle Leon à la voiture de course : le nouveau modèle CUPRA e-Racer a été conçu sur le châssis de la SEAT Leon. La structure a été améliorée avec des éléments de sécurité comme un arceau intérieur de sécurité pour mieux adapter le véhicule aux exigences de la compétition.

http://www.seat-mediacenter.com

https://youtu.be/w6up3F-Gynw

Communiqué envoyé le 5 mars 2018 à 11:30 et diffusé par :