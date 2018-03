Avis aux médias - Federal Fleet Services - MV ASTERIX accueilli dans la famille de la Marine







HALIFAX, le 5 mars 2018 /CNW Telbec/ - Spencer Fraser, Chef de la direction de Federal Fleet Services, sera disponible pour des entretiens avec les médias du 5 au 7 mars alors que le NM Asterix, le premier navire de soutien militaire de la classe Resolve est officiellement accueilli au sein de la flotte de la Marine royale canadienne.

Le NM ASTERIX est un navire de soutien militaire loué à la MRC jouant un rôle stratégique alors qu'il fournira à cette dernière du carburant, des cargaisons, des munitions, un hôpital flottant, une plateforme pouvant accueillir deux hélicoptères ainsi que des quartiers prévus pour les opérations humanitaires et de sauvetage.

M. Fraser sera disponible pour répondre aux questions en anglais et en français, sur le site ou en studio à Halifax, ainsi que par téléphone ou en vidéoconférence.

Les représentants des médias souhaitant planifier un entretien avec M. Fraser ou désirant obtenir des renseignements additionnels ou accéder à l'archive des images sont priés de contacter :

John Price

ICE PR

613-799-8336

johndprice@gmail.com

Cérémonie de bienvenue DATE : Le mardi 6 mars 2018 à 10 h 45 (AST) (Veuillez arriver pour 10 h 00) LIEU : NB Jetty, Arsenal canadien de Sa Majesté, Halifax

Tous les représentantes et représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent contacter le Bureau des affaires publiques des Forces maritimes de l'Atlantique par téléphone au 902-427-3766 ou par courriel à MARLANTPublicAffairs@forces.gc.ca.

NOTE AUX ÉDITEURS :

À propos de Federal Fleet Services

Federal Fleet Services Inc. soutient les opérations militaires, gouvernementales et humanitaires par le biais de la construction, de la possession, de l'entretien et de la gestion de navires complexes et essentiels. Federal Fleet Services est le fournisseur canadien de services de soutien en mer mettant à la disposition de la Marine Royale canadienne un navire de soutien militaire depuis 2017. Federal Fleet Services fait partie du groupe Inocea qui est aussi propriétaire de Chantier Davie Canada, le plus grand constructeur naval ayant la plus grande capacité de production.

