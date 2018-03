Huawei s'est associée avec Sony pour présenter des solutions média basées sur le cloud à l'occasion du MWC 2018







BARCELONE, Espagne, 5 mars 2018 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon MWC 2018, qui s'est déroulé du 26 février au 1er mars, Huawei a présenté des solutions média haut de gamme basées sur le cloud aux côtés de son partenaire Sony Professional.

Pendant le Mobile World Congress 2018, le plus grand rassemblement au monde de l'industrie du mobile, Huawei s'est associée avec Sony Professional, le meilleur partenaire du secteur, pour présenter les toutes dernières solutions média basées sur Open Telekom Cloud, la plate-forme de cloud public de T-Systems, par ailleurs partenaire cloud public de Huawei. Open Telekom Cloud offre une gamme complète de services cloud à la demande et sécurisés qui garantissent des performances optimisées pour les contenus média et le traitement vidéo, ce qui permet aux entreprises d'activer des solutions telles que Media Backbone Hive, le système de production sur le cloud de Sony, afin de faire face à l'évolution rapide des conditions du marché.

Zhipeng Ren, président de la branche des activités cloud en Europe de l'Ouest chez Huawei, se réjouit de la présentation médiatique et déclare : « En alliant Open Telekom Cloud alimenté par Huawei et les connaissances et l'expérience dans les médias de partenaires tels que Sony Professional, nous avons rehaussé le niveau des solutions média basées sur le cloud pour mieux répondre aux besoins des clients du monde entier ».

Stuart Almond, directeur du marketing de Sony Professional Solutions Europe, déclare quant à lui : « Lorsque vous produisez du contenu en ligne sur le cloud, vous êtes déjà là où les jeunes publics cibles recherchent leurs informations et nouvelles. Avec notre système de production d'actualités Media Backbone Hive hébergé par Open Telekom Cloud, nous fournissons un outil universel qui redéfinit la production. Plutôt que de devoir utiliser des équipements coûteux et complexes, en déplaçant les opérations destinées à l'information vers le cloud, les journalistes peuvent créer leurs contenus à l'aide d'outils Web en ligne, directement dans le cloud. Ils permettent ainsi à une production multiplateforme pour la télévision, le Web, les dispositifs mobiles et les médias sociaux d'atteindre de nouveaux publics qui ne jurent que par Internet, sans avoir à dépenser plus ».

La solution Media Cloud de Huawei est d'ores et déjà utilisée dans les entreprises et organisations du cinéma, de la télévision et des médias de communications dans plus de 10 pays en Europe de l'Ouest, au Moyen-Orient, dans la région Asie-Pacifique et d'autres régions du monde, ce qui accélère le processus entrepris par les clients des médias pour transformer exhaustivement les activités des médias « tout mobile » et « tout cloud ».

En Europe de l'Ouest, Huawei aide la chaîne française TF1 à construire une plate-forme cloud média convergente afin d'améliorer l'efficacité de la production des programmes. Au Moyen-Orient, Huawei et l'opérateur télécom des Émirats arabes unis vont construire un cloud destiné au secteur des médias qui va fournir aux clients des services de production, diffusion, distribution et archivage sur le cloud, leur permettant ainsi de réduire leurs coûts d'exploitation et de maintenance. Enfin, en Corée du Sud, la solution de production 4K Ultra HD de Huawei est au service de la chaîne de télévision KBS et l'aide à diffuser des programmes en 4K Ultra HD.

Plus grand rassemblement au monde pour l'industrie du mobile, le Mobile World Congress est organisé par la GSMA et s'est déroulé dans la capitale mondiale du mobile, Barcelone, du 26 février au 1er mars 2018. Huawei, vitrine de solutions média haut de gamme, était présente sur le stand 1J50, dans le hall 1.

À propos de Huawei

Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de technologies de l'information et de la communication (TIC). Nous avons pour vocation de construire un monde mieux connecté, agissant comme une entreprise citoyenne responsable, jouant un rôle de facilitateur innovant pour la société de l'information et de contributeur collaboratif pour le secteur. Mue par une innovation centrée sur le client et des partenariats ouverts, Huawei a bâti un portefeuille de solutions de bout en bout qui apportent des avantages en matière de réseaux de télécommunications, ainsi que de dispositifs et de cloud computing. Les quelque 180 000 employés de Huawei dans le monde entier s'engagent à créer le maximum de valeur pour les opérateurs de télécommunications, les entreprises et les consommateurs. Les solutions, produits et services innovants en matière de TIC de Huawei, utilisés dans plus de 170 pays et régions du globe, sont au service de plus d'un tiers de la population mondiale. Fondée en 1987, Huawei est une entreprise privée détenue à 100 % par ses employés. Pour en savoir plus sur Huawei, rendez-vous sur : www.huawei.com

À propos de Sony

Sony Professional Solutions a pour objectif fondateur de donner libre cours à l'incroyable puissance des images. Au coeur de notre philosophie se niche notre volonté d'aider les clients à raconter des histoires, initier le changement, créer des liens émotionnels, stimuler l'apprentissage et développer leur potentiel. Grâce à une alliance gagnante de technologie et de créativité, Sony s'associe à des entreprises issues de secteurs aussi variés que les médias et la radiotélévision, le théâtre, la santé, le sport, l'entreprise et l'éducation pour proposer des solutions innovantes et transformatrices à ses clients. Ayant, à son actif, plus de 30 ans d'expérience et un réseau fiable de partenaires technologiques reconnus, Sony propose un portefeuille très étoffé de produits et de services qui apportent une véritable valeur ajoutée aux entreprises et qui informent, enrichissent, divertissent et inspirent leurs clients.

Pour en savoir plus, veuillez visiter http://pro.sony.eu

Vous pouvez nous suivre sur Twitter à l'adresse @SonyProEurope / https://twitter.com/SonyProEurope

