Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) 2018 - Le ministre Moreau à Toronto pour faire la promotion du secteur minier québécois

TORONTO, le 5 mars 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord, M. Pierre Moreau, est à Toronto aujourd'hui et demain pour participer au congrès annuel de la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), qui réunit quelque 25 000 participants venant de 125 pays. Le PDAC est un rendez-vous annuel incontournable pour faire la promotion du potentiel minéral du Québec.

Le ministre profitera de sa présence au Congrès pour signer une déclaration commune de coopération entre le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et la China Mining Association. Cette entente prévoit, notamment, le renforcement du partage d'information minière publique, la collaboration entre les entreprises québécoises et chinoises, ainsi que la mise en place de mécanismes de liaison entre les deux parties.

En marge du congrès, plusieurs compagnies d'exploration québécoises à la recherche de financement prendront part à la réception « Occasions d'investissement au Québec », favorisant le maillage avec des investisseurs canadiens et internationaux.

Rappelons que le Québec demeure un endroit de choix pour les investisseurs miniers. Selon les résultats du sondage annuel de l'Institut Fraser effectué auprès des sociétés minières, dévoilés il y a quelques jours à peine, le Québec figure encore cette année au sixième rang mondial des territoires les plus attrayants pour l'investissement minier.



Citation :

« Notre gouvernement veut faire du Québec un exemple de développement minier responsable, et notre approche est reconnue sur la scène internationale. La position de notre industrie non seulement démontre que nous sommes sur la bonne voie, mais aussi confirme que le Québec est un endroit de prédilection pour les investissements. Voilà pourquoi nous entendons poursuivre nos efforts afin que les retombées économiques du secteur minier contribuent encore davantage à la prospérité des régions et de l'ensemble du Québec. »

M. Pierre Moreau, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable du Plan Nord.

Faits saillants :

Le secteur minier représente en moyenne près de 3 G$ d'investissements annuellement pour le Québec et génère près de 30 000 emplois directs et indirects. À lui seul, le réseau des fournisseurs et équipementiers compte un peu plus de 3 300 entreprises québécoises.

