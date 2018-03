Salon International de l'Auto de Québec : c'est le temps d'essayer l'électrique, propose CAA-Québec!







QUÉBEC, le 5 mars 2018 /CNW Telbec/ - Les ventes de véhicules électriques (VÉ) sont en nette progression, ces dernières années, et c'est facile à expliquer : on trouve des modèles de plus en plus abordables, de mieux en mieux adaptés aux besoins des familles et avec une autonomie de plus en plus grande. Mais ne nous croyez pas sur parole... venez le constater par vous-même avec un essai routier CAA-Québec au Salon International de l'Auto de Québec.

Ces essais sont organisés en collaboration avec le Salon grâce à la participation du Gouvernement du Québec, et propulsés par FLO, fournisseur québécois de services de recharge.

En bref :

Neuf véhicules à tester, dont la Nissan LEAF 2018 entièrement redessinée, avec une autonomie augmentée de 41 % à 242 km; la Toyota Prius Prime, version rechargeable de la plus célèbre voiture hybride au monde, et la e-Golf, une voiture aussi agréable à conduire que les autres Volkswagen, mais sans consommer une goutte d'essence!





À ne pas manquer aussi : la BMW i3 REX, la Chevrolet Bolt EV, la très populaire Chevrolet Volt, la Honda Clarity hybride rechargeable, la Hyundai IONIQ électrique et la Kia Soul EV.





Les experts de CAA-Québec seront présents pour répondre aux questions ou pour aider les automobilistes à peser le pour et le contre : autonomie, consommation d'énergie, coûts réels, fiabilité, subventions, etc.





Les essais routiers sont offerts gratuitement tout au long du Salon, soit du 6 au 11 mars, au Centre de foires d'ExpoCité.





Ils se déroulent sur un circuit urbain de 5,1 km, autour du Centre de foires.





Le kiosque de CAA-Québec pour les essais routiers se trouve à l'extrémité nord du Centre de foires. Celui de la Fondation CAA-Québec est situé dans le Pavillon Silverwax.





Transition énergétique Québec sera aussi sur place afin, notamment, de présenter les incitatifs gouvernementaux offerts pour faciliter l'acquisition d'un VÉ et d'une borne de recharge à domicile.

Le VÉ se démocratise!

«?Les VÉ, c'est un morceau important du portrait de la mobilité durable. L'électrique se démocratise et chez CAA-Québec, on est convaincu que c'est l'avenir. Le mandat que nous nous sommes donné, c'est de faire connaître les VÉ, démystifier, informer, comparer. Nous sommes au Salon de l'auto pour les faire découvrir avec enthousiasme, mais aussi pour répondre aux questions du public avec la plus grande rigueur?», lance Pierre-Serge Labbé, vice-président des services automobiles chez CAA-Québec.

La Fondation CAA-Québec fait essayer ses drôles de lunettes

La Fondation CAA-Québec, vouée à la sécurité routière, sera également sur place pour faire essayer ses fameuses «?lunettes de poteux?». Il s'agit d'un outil de prévention ludique qui s'avère très efficace pour démontrer que le cannabis augmente le temps de réaction au volant, entre autres. Le but est de détruire ce mythe, partagé par un consommateur de cannabis sur trois, voulant que le pot n'affecte pas la capacité de conduire. «?En réalité, lorsqu'on consomme du pot, on est deux fois plus à risque d'être impliqué dans une collision. Alors on peut rire tant qu'on veut, mais lorsqu'on conduit, ce n'est plus drôle?», tranche le directeur de la Fondation, Marco Harrison.

À propos de CAA-Québec

CAA-Québec, organisme à but non lucratif, assure la tranquillité d'esprit à chacun de ses membres en lui offrant des avantages, des produits et des services de haute qualité dans les domaines de l'automobile, du voyage, de l'habitation et de l'assurance.

