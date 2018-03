LimaCorporate est mise à l'honneur alors que l'assemblée annuelle 2018 de l'American Academy of Orthopaedic Surgeons voit participer l'Italie en tant que nation invitée







LimaCorporate sera présente lors de la prochaine assemblée annuelle de l'American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS), qui se tiendra à la Nouvelle-Orléans du 6 au 10 mars 2018. Cette année, l'AAOS a choisi l'Italie comme nation invitée et LimaCorporate sera sous les feux des projecteurs en tant que grande entreprise d'orthopédie.

LimaCorporate a été l'une des premières entreprises italiennes à commencer à traiter le titane il y a plus de 40 ans. À l'époque, LimaCorporate utilisait le titane dans la fabrication d'instruments chirurgicaux et de composants mécaniques pour les industries de l'automobile et de l'aéronautique. Après de nombreuses années d'innovation technologique de pointe et d'investissements opportuns dans le domaine de l'orthopédie, LimaCorporate a pris la décision de concentrer tous ses efforts exclusivement sur les applications médicales du titane. Conçu, breveté et produit en interne, LimaCorporate utilise une technique d'impression 3D pour créer du titane trabéculaire (TT), qui est utilisé dans un grand nombre d'implants de l'entreprise. Le TT est disponible sur le marché depuis 2007, ce qui fait de LimaCorporate la seule entreprise à avoir plus de 10 années d'expérience clinique avec l'impression 3D.

LimaCorporate est honorée de coorganiser la réception de la nation invitée de l'AAOS 2018 et profitera de cette occasion pour mieux mettre en valeur le potentiel de ses technologies innovantes qui placent notre entreprise à l'avant-garde du secteur orthopédique.

À propos de LimaCorporate

LimaCorporate est une entreprise internationale spécialisée dans les dispositifs médicaux. Elle fournit des solutions orthopédiques reconstructives et sur mesure aux chirurgiens qui cherchent à améliorer la qualité de vie de leurs patients. Basée en Italie, LimaCorporate s'attache à mettre au point des produits et procédures innovants afin de permettre aux chirurgiens de sélectionner la solution idéale pour chaque patient. La gamme de produits de LimaCorporate s'étend de la révision des grandes articulations et des implants primaires aux solutions complètes pour les membres et leurs moyens de fixation.

Pour en savoir plus sur l'entreprise, rendez-vous sur : limacorporate.com

