Avis aux médias - Les ministres Duncan et Chagger souligneront des investissements historiques en sciences annoncés dans le budget de 2018







OTTAWA, le 5 mars 2018 /CNW/ - La ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées, l'honorable Kirsty Duncan, et la leader du gouvernement à la Chambre des communes et ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme, l'honorable Bardish Chagger, seront à l'Université de Waterloo pour discuter du plus important investissement de toute l'histoire du Canada dans le domaine de la science fondamentale.

Les représentants des médias sont également invités à assister à un événement dans le cadre duquel aura lieu une discussion de groupe avec des chercheurs de la prochaine génération ainsi qu'un concours scientifique pour étudiants, organisé par l'Université.

Date : Le mardi 6 mars 2018



Heure : 10 h



Lieu : Université de Waterloo

Édifice Engineering 5 (accessible par la rue Phillip)

200, avenue University Ouest

Waterloo (Ontario)

