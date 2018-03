Ne pas déposer les sommes en fidéicommis dans le délai prescrit - Chapelle et Services de crémation Mémorial McGarry plaide coupable







QUÉBEC, le 5 mars 2018 /CNW Telbec/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que l'entreprise funéraire Chapelle et Services de crémation Mémorial McGarry (3232344 Canada inc.) et sa présidente, Mme Sharon McGarry, ont plaidé coupables, le 11 décembre 2017, à des accusations portées en vertu de la Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture. L'entreprise a payé des amendes totales de 4 500 $ et sa présidente, de 2 250 $.

L'entreprise et sa présidente étaient accusées par l'Office d'avoir omis de déposer en fidéicommis, dans un délai de 45 jours suivant leur perception, les sommes reçues en paiement des contrats d'arrangements préalables de services funéraires et de sépulture. Les infractions ont été commises en janvier 2016. L'établissement de l'entreprise funéraire est situé au 176, route 105, à Wakefield.

Sommes déposées, contrat protégé

Le dépôt en fidéicommis des sommes perçues après la signature d'un contrat d'arrangements préalables de services funéraires ou de sépulture assure au consommateur que, peu importe le moment où surviendra le décès, les services achetés seront fournis sans que les proches aient à débourser de supplément. Il importe donc, si vous souscrivez à un contrat d'arrangements préalables, de vérifier directement auprès de l'institution financière désignée que l'entreprise funéraire a bien déposé les sommes prévues, dans le délai prescrit, dans le compte en fidéicommis.

