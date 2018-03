Le concours national de rédaction « Le sens d'un chez-soi » pour les jeunes permet de recueillir 170 000 $ pour Habitat pour l'humanité







Le gagnant de cette année, âgé de 9 ans, a choisi de donner la bourse de 50 000 $ à Habitat pour l'humanité Manitoba

TORONTO, le 5 mars 2018 /CNW/ - Genworth Canada est fière d'annoncer les lauréats de son onzième concours annuel « Le sens d'un chez-soi » en appui à Habitat pour l'humanité Canada. Plus de 7 000 élèves des 4e, 5e et 6e années de tout le Canada ont participé en exprimant ce qu'un « chez-soi » représente pour eux.

Cette année, le gagnant du grand prix du concours « Le sens d'un chez-soi » est Ryan Mota, 9 ans, de Winnipeg, au Manitoba. Dans sa composition gagnante, Ryan parle de ses ancêtres, de sa famille et de l'espoir. Il a choisi d'octroyer sa bourse de 50 000 $ à Habitat pour l'humanité Manitoba, ce qui lui permettra de faire une différence dans sa collectivité en aidant à construire une maison pour une famille dans le besoin. En plus d'avoir la possibilité de sélectionner le bénéficiaire de sa bourse, Ryan recevra un iPad, un repas pizza pour sa classe et un don de 1 000 $ pour son école.

« Nous sommes très fiers de cette initiative, car elle continue à sensibiliser les gens au besoin d'accession à la propriété abordable au Canada », déclare Stuart Levings, président et chef de la direction de Genworth Canada. « C'est gratifiant de voir que nos jeunes sont fiers de leur chez-soi et de leur famille, et qu'ils en parlent avec des mots d'espoir; nous sommes heureux de l'effet positif qu'exerce ce concours sur tant d'élèves dans l'ensemble du Canada. »

Le modèle d'accession à la propriété abordable d'Habitat pour l'humanité Canada aide les familles en quête de logement à se procurer une maison bien à elles. Dans le cadre du programme Habitat, les propriétaires font jusqu'à 500 heures de travail bénévole et paient un prêt hypothécaire abordable en fonction de leur revenu, ce qui les aide à établir une base solide et à atteindre la stabilité financière nécessaire pour pouvoir planifier l'avenir de leurs enfants.

Depuis son lancement en 2007, le concours national « Le sens d'un chez-soi » a reçu plus de 50 000 rédactions d'élèves du primaire. Il a aidé à acheminer plus de 1 000 000 $ à Habitat pour l'humanité Canada et à des filiales locales de tous les territoires et provinces.

Sélectionné parmi plus de 7 000 compositions soumises à l'échelle nationale, le poème gagnant de Ryan décrit le sens d'un chez-soi de façon inspirante. En voici un extrait traduit de l'anglais :

[...]

Un chez-soi, c'est un abri

De la neige et de la pluie

Et de tous mes ennuis.

C'est un endroit où on est libre de s'amuser

Et j'aimerais bien que tout le monde

Puisse en profiter.

« Bien que nous voulions protéger nos enfants des dures réalités de la vie, nous oublions parfois combien d'enfants y sont déjà confrontés personnellement », dit Mark Rodgers, président et chef de la direction d'Habitat pour l'humanité Canada. « Les familles qui soumettent une demande d'accession à la propriété dans le cadre du programme Habitat doivent prendre des décisions incroyablement difficiles au quotidien. Est-ce que je paie le loyer aujourd'hui ou est-ce que j'achète de la nourriture? C'est pour cette raison que le concours « Le sens d'un chez-soi » est si important; il aide à sensibiliser les chefs de demain à l'une des questions les plus préoccupantes : l'abordabilité du logement. Il leur montre qu'ils ont le pouvoir de changer les choses. »

Onze finalistes dans l'ensemble du Canada ont reçu chacun une bourse de 5 000 $ à verser à une filiale locale d'Habitat pour l'humanité de leur choix. De plus, 11 classes pourront profiter d'un repas pizza grâce à chaque personne gagnante. Voici ces finalistes et les filiales Habitat pour l'humanité qu'ils ont choisies :

Ayomipo Olutoto Winnipeg, Manitoba - Habitat pour l'humanité Manitoba Keira Finn Peterborough, Ontario - Habitat pour l'humanité, région de Peterborough et Kawartha Catharine Marcus Scarborough, Ontario - Habitat pour l'humanité GTA Samara Jacob Whitehorse, Yukon - Habitat pour l'humanité Kiawna Leas Whitehorse, Yukon - Habitat pour l'humanité Evan Papps Victoria, Colombie-Britannique - Habitat pour l'humanité Victoria Madisen Fehst Kamloops, Colombie-Britannique - Habitat pour l'humanité Kamloops Abigail Smith Paradise, Terre-Neuve - Habitat pour l'humanité Terre-Neuve-et-Labrador Faith Ross Paradise, Terre-Neuve - Habitat pour l'humanité Terre-Neuve-et-Labrador Nada Aiyar Blainville, Québec - Habitat pour l'humanité Québec Livia Carpentier-Gravel Blainville, Québec - Habitat pour l'humanité Québec

Les élèves ont aussi eu l'occasion de soumettre des vidéos exprimant ce qu'un chez-soi signifie pour eux, afin de courir la chance de gagner des prix supplémentaires. Visionnez la vidéo gagnante de Jayson Brown, de London, en Ontario, à www.youtube.com/meaningofhome.

À propos de Genworth MI Canada Inc.

Genworth MI Canada Inc. (TSX : MIC), par l'intermédiaire de sa filiale Compagnie d'assurance d'hypothèques Genworth Financial Canada (« Genworth Canada »), est l'assureur privé de prêts hypothécaires résidentiels le plus important au Canada. La Compagnie fournit de l'assurance prêt hypothécaire aux prêteurs hypothécaires résidentiels du Canada, ce qui permet aux nouveaux acheteurs de maison d'accéder plus facilement à la propriété. Genworth Canada se distingue par l'excellence de son service à la clientèle, une technologie de traitement innovante et une structure solide de gestion du risque. Depuis plus de vingt ans, Genworth Canada appuie le marché de l'habitation grâce à son leadership éclairé et à l'attention qu'elle porte à la sécurité et à la solidité du système de crédit hypothécaire. Au 31 décembre 2017, Genworth Canada détenait un actif total de 6,9 milliards de dollars et 4 milliards de dollars en capitaux propres. Apprenez-en davantage au www.genworth.ca.

À propos d'Habitat pour l'humanité Canada

Fondé en 1985, l'organisme national sans but lucratif Habitat pour l'humanité Canada vise à bâtir un monde où chacun dispose d'un chez-soi abordable et décent où il fait bon vivre. Habitat pour l'humanité mobilise les communautés afin d'aider les familles à accroître la force, la stabilité et l'indépendance, par le biais de l'accession à la propriété abordable. Grâce à l'aide de bénévoles, de propriétaires de maison Habitat et de 56 filiales locales oeuvrant dans chaque province et territoire, nous fournissons une base solide pour bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l'humanité Canada est membre d'Habitat pour l'humanité International. Cet organisme fondé en 1976 est désormais l'un des principaux organismes sans but lucratif à l'échelle mondiale, oeuvrant dans plus de 70 pays. Pour de plus amples renseignements, allez au www.habitat.ca.

SOURCE Genworth MI Canada

Communiqué envoyé le 5 mars 2018 à 10:19 et diffusé par :