Budget de 2018 : Partager le congé parental pour créer une classe moyenne plus forte







CHARLOTTETOWN, le 5 mars 2018 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens méritent d'être partenaires égaux dans la société et de participer à l'économie de façon égale. Lorsque nous favorisons l'égalité homme-femme tant à la maison qu'au travail, les familles s'épanouissent et l'économie est florissante.

C'est pourquoi aujourd'hui, le président du Conseil du Trésor, l'honorable Scott Brison était de passage à Charlottetown pour souligner la Prestation parentale partagée d'assurance-emploi pour encourager les deux parents des familles biparentales - notamment les couples adoptifs et de même sexe - à partager équitablement les responsabilités associées à élever leurs enfants. Bientôt, les familles biparentales qui acceptent de partager un congé parental pourraient obtenir cinq semaines supplémentaires de congé. Ainsi, il serait plus facile pour les femmes de retourner plus tôt au travail, si elles choisissent de le faire.

Ces mesures font partie de l'engagement du gouvernement du Canada visant à combler l'écart salarial entre les sexes au Canada. Le gouvernement reconnait que cet écart est en partie attribuable au fait que les tâches liées à la garde et au soin des enfants incombent généralement, et de façon disproportionnée aux femmes.

Bien que le partage plus équilibré du rôle parental constitue un outil essentiel pour réduire l'écart salarial entre les sexes, il doit faire partie d'un plus vaste éventail de politiques, notamment les investissements que fait le gouvernement du Canada dans l'apprentissage et la garde de jeunes enfants, un meilleur financement en matière de formation et d'apprentissage, un projet de loi qui prévoit l'équité salariale proactive, la transparence en matière salariale, le soutien envers les femmes pour qu'elles obtiennent des postes très bien rémunérés dans les métiers ou dans les domaines des sciences, des technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, et la nomination de femmes qualifiées et talentueuses à des postes de direction.

Lorsque les femmes ont des chances égales de réussir, elles deviennent des catalyseurs de changement - favorisant une forte croissance économique et améliorant la qualité de vie de leur famille et de leur collectivité.

Citation

« Il a été prouvé à maintes reprises dans le monde entier que l'inégalité, et en particulier l'inégalité des chances, est néfaste pour la société et pour l'économie. Si la moitié de la population est entravée, si la moitié de la population n'a pas la possibilité de contribuer pleinement, ce n'est pas seulement une question de droits de la personne, c'est un enjeu social et économique. »

- L'honorable Scott Brison, président du Conseil du Trésor

