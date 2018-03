La fondation Ardène x Opération boîte à chaussures







Le détaillant canadien Ardène célèbre la journée internationale de la femme aux côtés d'une centaine de montréalaises sans abri et à risque

MONTRÉAL, le 5 mars 2018 /CNW Telbec/ - Le mardi 6 mars, la fondation Ardène tiendra son troisième événement en magasin pour célébrer la journée internationale de la femme. La fondation collabore avec Opération boîte à chaussures, un partenaire de longue date, pour offrir des vêtements, des souliers, des vêtements de saison et des accessoires aux montréalaises dans le besoin.

Plus de 200 femmes seront accueillies à l'événement pour prendre part à une séance de magasinage tout-inclus, organisée par Ardène. La fondation Ardène, l'organisme caritatif dédié de la compagnie, s'est engagée à faire don de produits pour ses invitées. Depuis le début de leur partenariat, la fondation a offert plus de 200 000 $ en marchandise pour soutenir l'Opération boîte à chaussures et leurs initiatives.

La mission de la fondation Ardène est d'inciter à des changements importants dans le monde et s'engage à aider les filles et les femmes à rompre avec le cycle de la pauvreté pour atteindre leur plein potentiel. Avec l'aide de plusieurs généreux donateurs, la fondation a recueilli plus de 2 millions de dollars pour appuyer des causes humanitaires locales et globales comme celle-ci.

Ardène a commencé à se concentrer sur l'émancipation des femmes et continue de promouvoir cette tendance en 2018 en répandant un message d'acceptation de soi à sa communauté. La fondation a dit dans un énoncé : « Nous célébrons les femmes à tous les jours, mais la journée internationale de la femme est une plateforme excitante pour nous de faire du bien et de sensibiliser... de nos employés au bureau chef et nos associés en magasin, à nos clients et notre communauté, notre but est de supporter les femmes fortes de partout. ».

L'événement aura lieu au magasin Ardène de Décarie, sur la rue des Jockeys à Montréal (5455 rue des Jockeys, H4P 2T8). Les médias sont les bienvenus à l'événement de 12h à 13h30 et de 14h30 à 16h. Une séance de magasinage privée aura lieu de 9h30 à 11h pour respecter la vie privée des invitées.

SOURCE La fondation Ardène

