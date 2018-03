Électrification des transports : un nouveau joueur arrive sur le marché canadien







MONTRÉAL, le 5 mars 2018 /CNW Telbec/ - E-Taxi est très fière d'annoncer l'arrivée prochaine sur le marché canadien d'un nouveau joueur en électrification des transports automobiles, dans le cadre du déploiement progressif d'un projet d'électrification des taxis débutant à Montréal.

« Notre choix s'est naturellement porté sur le modèle e6 du fabricant chinois mondialement reconnu BYD. Beaucoup plus économique que ses principaux concurrents, ce modèle dispose d'une autonomie de plus de 300 km et est livré avec son propre chargeur. En cours d'homologation au Canada, il est utilisé dans l'industrie du taxi dans plus d'une cinquantaine de villes d'importance dans le monde », déclarent MM. Yung et Fabien Cuong, cofondateurs de E-Taxi.

La prochaine étape du projet est la mise en service d'ici l'automne de 25 à 50 véhicules de taxi, à Montréal, afin de démontrer les avantages économiques de l'utilisation de ce véhicule. À terme, l'électrification de l'ensemble de la flotte de 8 000 taxis du Québec pourrait représenter une diminution des émissions de gaz à effet de serre (GES) estimée à 200 000 t. éq. CO 2 annuellement et des retombées économiques de l'ordre de 30 millions de dollars. Afin de bien évaluer les paramètres du projet et d'en évaluer tous les impacts écologiques et économiques, E-Taxi a fait appel aux services de M. Daniel Breton, ancien ministre de l'Environnement et expert-conseil en électrification des transports.

Des démarches sont par ailleurs en cours auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports afin que les propriétaires de taxi participant à ce projet bénéficient d'un incitatif financé par le programme de modernisation du taxi annoncé en décembre dernier.

« Ce projet est parfaitement conforme aux orientations de mobilité durable du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal; il offre une opportunité exceptionnelle à l'industrie du taxi pour se moderniser, en plus de représenter une vitrine unique pour l'adoption de voitures entièrement électriques par les consommateurs et les parcs automobiles gouvernementaux », concluent MM. Cuong.

Fondée dans la dernière année, E-Taxi est une nouvelle entreprise québécoise dont la mission est de prendre part activement à l'électrification des transports au Canada. MM. Cuong sont des entrepreneurs d'expérience des secteurs du taxi et de l'automobile.

SOURCE E-Taxi inc.

Communiqué envoyé le 5 mars 2018 à 10:16 et diffusé par :