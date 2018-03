Cambium Networks lance une solution Wi-Fi plaque murale pour rehausser l'expérience client au sein des réseaux hôteliers







cnPilottm Enterprise e430W offre une connectivité Wave 2 802.11ac à usage des hôtels

ROLLING MEADOWS, Illinois, 5 mars 2018 /CNW/ - Cambium Networks, important fournisseur mondial de solutions réseau sans fil, a annoncé aujourd'hui le nouveau point d'accès Wi-Fi plaque murale cnPilot e430W de niveau entreprise géré en nuage. Compatible avec le point d'accès sans fil 802.11ac Wave 2 standard, la nouveauté est le meilleur choix pour assurer la connectivité dans les hôtels, les complexes touristiques et les unités multi-logements (MDU). De montage mural, le point d'accès est équipé de plusieurs ports GigE pour piloter l'accès au réseau Wi-Fi intérieur et au réseau de ports câblés via des portails gérés.

« Les hôtels et les MDU ont des besoins élevés de connectivité fiable, et le point d'accès e430W leur permet d'assurer facilement les connexions haut débit », a déclaré Drew Lentz, cofondateur de Frontera Consulting. « Le système offre, dit-il, des performances de premier ordre, et ce, à un prix très abordable. Muni d'un seul appareil convivial et attrayant, un hôtel peut fournir à ses clients un accès Wi-Fi, un accès filaire à la télévision sur IP et les circuits VoIP aux téléphones de chambre. »

La plaque murale cnPilot e430W présente, entre autres, les caractéristiques suivantes :

Double bande 802.11 ac Wave 2 standard avec technologie MU-MIMO 2x2

Radio BLE pour permettre des services basés sur la présence

Quatre ports Gigabit Ethernet (GigE) pour la connexion de clients câblés comme le PC et la TVIP

Port de sortie PoE pour alimenter le téléphone IP dans la pièce

Ports passage pour connecter des accessoires hérités comme les téléphones traditionnels ou les clients IP câblés pilotés par Ethernet

Options de déploiement inviolables

« La plaque murale e430W, gérée en nuage, est un point d'accès complet en chambre conçu pour répondre aux demandes toujours croissantes que les clients d'aujourd'hui adressent aux systèmes Wi-Fi des hôtels », explique Puneet Batta, directeur principal de l'ingénierie chez Cambium Networks.

« La plateforme nuage cnMaestrotm offre aux fournisseurs de solutions hôtelières des API, des fonctions d'accès client intégrées personnalisables, des fonctions de connexion sociale et des fonctions de passerelle paiement », souligne Rad Sethuraman, vice-président chargé de la gestion de la gamme de produits chez Cambium Networks. « Ces fonctions, dans l'ensemble, apportent une valeur ajoutée en facilitant plus que jamais aux hôtels la monétisation de leurs réseaux Wi-Fi tout en servant leurs clients en toute confiance. »

Voici un aperçu des fonctionnalités MSP (fournisseurs de services gérés) de la plateforme cnMaestro :

Architecture multilocataire

Accès réseau basé sur les rôles multi-administrations

Possibilité de créer des pages de garde ou de renvoi spécifiques au client (à l'hôtel)

API pour une intégration étroite aux solutions d'écosystème, y compris les solutions de gestion des biens immobiliers, d'accès client et d'analyse

Dimensionnement sans intervention (Zero Touch)

Outils de dépannage dont la surveillance AP avec analyse à distance

Vues du tableau de bord avec alarme

Gestion de l'inventaire

La plaque murale e430 s'ajoute aux points d'accès Wi-Fi e410 et e600 intérieur, et e500 extérieur, pour fournir une solution complète de mise en réseau sans fil à usage des exploitants de réseaux hôteliers et MDU, gérés tous par la plateforme cnMaestro.

Cambium Networks présentera la nouvelle plaque murale e430W lors d'un webinaire en direct (gratuit) le mardi 13 mars 2018, à 11 h, heure centrale des États-Unis. Les personnes qui souhaitent y participer, sont invitées à s'inscrire ici.

À propos de Cambium Networks

Cambium Networks est un important fournisseur mondial de solutions sans fil destinées à connecter tout ce qui ne l'est pas : les personnes, les lieux, les choses. Avec son portefeuille de plateformes fiables, extensibles, sécurisées, haut débit et bande étroite sans fil, Cambium Networks offre à tous les prestataires de services et à tous les opérateurs de réseaux industriels, d'entreprise ou de gouvernement la possibilité d'établir une connectivité à prix abordable, fiable et très performante. La société compte actuellement des millions de radios déployées sur des milliers de réseaux dans 147 pays. Cambium Networks, qui a son siège dans la banlieue de Chicago et qui exploite des centres R et D aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, vend ses produits par l'intermédiaire d'un grand nombre de distributeurs mondiaux de confiance. Pour en savoir plus, consultez notre site Web à l'adresse www.cambiumnetworks.com.

