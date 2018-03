Avis aux médias - L'astronaute canadien David Saint-Jacques à l'Engineering and Commerce Case Competition







LONGUEUIL, QC, le 5 mars 2018 /CNW/ - Le mardi 6 mars, l'astronaute de l'Agence spatiale canadienne (ASC) David Saint-Jacques assistera à la cinquième Engineering and Commerce Case Competition (ENGCOMM), une compétition qui combine les aspects techniques de l'ingénierie et les aspects interactifs du commerce. Il s'adressera aux étudiants participants pour leur faire part de ce qu'implique une carrière d'astronaute et encouragera ces futurs professionnels à diversifier leurs compétences et à privilégier la collaboration.

Les représentants des médias sont invités.

Date : 6 mars 2018



Heure : De 15 h à 16 h (HE)



Quoi : Engineering and Commerce Case Competition (ENGCOMM) 2018

(compétition entre 13 universités du monde entier)



Qui : David Saint-Jacques, astronaute de l'ASC



Où : Hôtel Omni Mont-Royal

1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 2R6

Site Web : http://asc-csa.gc.ca

