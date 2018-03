Cambium Networks lance une solution de plaque murale pour Wi-Fi offrant une excellente expérience client dans les réseaux de l'hôtellerie







cnPilottm Enterprise e430W fournit aux hôtels une connectivité 802.11ac Wave 2

ROLLING MEADOWS, Illinois, 5 mars 2018 /PRNewswire/ -- Cambium Networks, fournisseur mondial leader des solutions réseautiques sans fil, a fait part aujourd'hui de son nouveau point d'accès sur plaque murale cnPilot e430W pour Wi-Fi que l'entreprise gère dans le nuage. En prenant en charge la norme 802.11ac Wave 2, c'est le meilleur point d'accès permettant une connectivité dans les hôtels, complexes hôteliers et unités d'habitations multiples. Le point d'accès (AP) monté sur le mur est équipé de ports multiples GigE permettant de diriger le Wi-Fi interne et l'accès au réseau de ports câblés par l'intermédiaire de portails gérés.

« Les hôtels et unités d'habitations multiples sont soumis à une forte demande en ce qui concerne la fiabilité de la connectivité, et l'e430W facilite la fourniture de connexions à haute vitesse, » a fait observer Drew Lentz, cofondateur de Frontera Consulting. « Ce système offre une performance haut de gamme à un prix très abordable. Depuis un seul appareil, attractif sur le plan visuel, un hôtel peut procurer à ses clients un accès au Wi-Fi, un accès câblé aux circuits de télévision sur protocole internet (IPTV) et de voix sur IP (VoIP), ainsi qu'aux téléphones dans les chambres. »

Les caractéristiques du cnPilot e430W comprennent :

Bande double selon la norme 802.11ac Wave 2 avec technologie 2x2 MU-MIMO

Radio BLE (Bluetooth à basse consommation) pour permettre des services basés sur la présence

Quatre ports de Gigabit Ethernet (GigE) pour connecter des clients câblés comme les PC ou IPTV

Un port de sortie PoE (alimentation électrique par câble Ethernet) pour activation de téléphone sur IP dans la chambre

Ports relais pour connexion d'accessoires d'ancienne génération comme les téléphones précédents ou les clients IP sur câblage piloté par Ethernet

Options de déploiement inviolable

« Avec sa gestion dans le nuage, l'e430W est un point d'accès en chambre de fonctionnalité complète, conçu pour faire face à la demande sans cesse croissante que les clients de l'hôtellerie imposent aux systèmes Wi-Fi des hôtels, » a souligné Puneet Batta, directeur principal de l'ingénierie chez Cambium Networks.

« La plateforme dans le nuage cnMaestrotm offre aux prestataires de solutions hospitalières et leurs clients un accès à des fonctionnalités d'accès à des API qui sont intégrées, personnalisables, avec connexions sur médias sociaux et passerelles pour paiements, » a ajouté Rad Sethuraman, vice-président de la gestion des lignes de produits chez Cambium Networks. « Ces caractéristiques apportent de la valeur en facilitant plus que jamais la rentabilisation des réseaux de Wi-Fi des hôtels tout en leur assurant un service de confiance pour leur clientèle. »

Les caractéristiques du caractéristiques du MSP de cnMaestro sont les suivantes :

Architecture mutualisée

Accès au réseau basé sur un rôle d'administration multiple

Capactité de création de pages pour démarrage (Splash) ou destination (Landing), spécifiques de l'hôtel

Interface de programmation d'applications (API) avec solutions d'écosystème comprenant systèmes de gestion de propriété, accès des clients et solutions d'analytique

Provisionnement 'Zero Touch' (sans intervention)

Outils de dépannage comprenant un suivi des points d'accès avec numérisation à distance

Visualisation d'alarmes sur tableau de bord

Gestion d'inventaires

L'e430 complète les points d'accès Wi-Fi e410 et e600 à l'intérieur, et e500 à l'extérieur, permettant ainsi de proposer une solution réseautique sans fil complète pour réseaux d'hôtellerie et unités d'habitations multiples (MDU), le tout étant géré par cnMaestro.

Cambium Networks organise un webinaire en direct afin de présenter la nouvelle plaque murale e430W. Cet événement gratuit aura lieu le matin du mardi 13 mars à 11 h 00, heure du Centre des États-Unis. Inscrivez-vous ici pour participer au webinaire.

À propos de Cambium Networks

Cambium Networks est un fournisseur leader mondial de solutions sans fil permettant de connecter ceux qui ne le sont pas : les gens, les lieux et les objets. Grâce à sa gamme de plateformes fiables, modulables et sûres en bande étroite et en large bande, Cambium Networks permet à tous les prestataires de services, opérateurs d'industries, d'entreprises et de pouvoirs publics de mettre en place une connectivité abordable, fiable et de haute performance. La société à l'heure actuelle a déployé des millions de radios dans des milliers de réseaux dans 147 pays. Avec son siège à l'extérieur de Chicago et des centres de recherche et développement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde, Cambium Networks effectue ses ventes par l'intermédiaire d'un réseau mondial de distributeurs de confiance. www.cambiumnetworks.com

Contact : Sara Black, 1-213-618-1501, sara@bospar.com

