Regain des activités minières et de l'exploration en Colombie-Britannique après des années de stagnation

VANCOUVER, le 5 mars 2018 /CNW/ - Le secteur de l'exploration minière et du charbon en Colombie-Britannique a renoué avec la croissance l'année dernière pour la première fois depuis 2012, selon le deuxième sondage annuel sur l'exploration minière et du charbon en Colombie-Britannique réalisé par EY, le ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières de la Colombie-Britannique et l'Association for Mineral Exploration British Columbia (l'«AME»).

Le sondage, présenté aujourd'hui au congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC) à Toronto, révèle que les dépenses d'exploration dans l'ensemble de la Colombie-Britannique ont totalisé 246 millions de dollars en 2017, une hausse de 41 millions de dollars, ou 20 %, par rapport à l'année précédente. L'exploration aurifère a compté pour 37 millions de dollars, ou 87 %, de cette augmentation, soutenue par une hausse des activités dans la ceinture aurifère de la province, nommément dans les régions du Golden Triangle et de Cariboo. Le fait que l'exploration aurifère soit aussi importante en Colombie-Britannique s'inscrit dans la tendance mondiale : en 2017, l'or représentait plus des trois quarts de la hausse annuelle des dépenses d'exploration mondiales.

«L'année dernière, nous avons assisté à une redynamisation du secteur de l'exploration en Colombie-Britannique, principalement sous l'effet du raffermissement de l'économie canadienne et de l'amélioration des perspectives à l'égard du prix des produits de base. Sans les feux de forêt dévastateurs, les dépenses auraient été encore plus élevées, déclare Iain Thompson, leader des Services consultatifs au secteur des mines et métaux d'EY pour le Canada. Nous prévoyons que ces conditions favorables se prolongeront en 2018.»

D'autres métaux ont également connu un regain d'activité. Les dépenses d'exploration dans le cadre des projets d'argent primaire ont plus que doublé, s'établissant à 9,8 millions de dollars, alors que celles du zinc ont progressé de près de 50 % atteignant 8,2 millions de dollars dans la foulée de la hausse des prix. Toutefois, l'exploration du charbon a reculé de 18 %, ou 7 millions de dollars. Ce recul a eu des répercussions importantes sur la région du Nord-Est de la province où les dépenses d'exploration ont diminué de près de 75 % pour s'établir à 2,4 millions de dollars.

En revanche, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Est ont été fertiles en activités d'exploration, représentant plus des trois quarts (77 %, ou 33 millions de dollars) de l'augmentation des dépenses d'exploration générales.

«Le secteur minier joue un rôle décisif dans la santé économique de la Colombie-Britannique, affirme Gordon Clarke, directeur du bureau de l'exploitation des minéraux de la Colombie-Britannique. Avec des revenus miniers qui devraient vraisemblablement atteindre les 9 milliards de dollars par année, il est important de cerner de nouvelles occasions de développement et d'encourager la croissance continue dans ce secteur robuste.»

«Il est rassurant de constater que les dépenses d'exploration reprennent en Colombie-Britannique, d'autant plus que l'épuisement des ressources refait surface sur la liste des risques de ce secteur, confie Jonathan Buchanan, directeur des Affaires générales de l'AME. Nous nous réjouissons également du fait que les participants au sondage demeurent déterminés à collaborer avec les Premières Nations lors de la recherche de nouveaux gisements de ressources naturelles afin de faire en sorte que les retombées rejaillissent sur les collectivités locales et environnantes.»

Pour lire l'intégrité de ce rapport, consultez la page ey.com/ca/bcminingsurvey.

À propos du rapport

Le sondage sur l'exploration minière et du charbon en Colombie-Britannique est une initiative conjointe de ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières de la Colombie-Britannique (l'«EMPR»), de l'AME et d'EY visant à fournir un aperçu de l'état du secteur de l'exploration minière et du charbon en Colombie-Britannique.

Le sondage aborde un large éventail de questions économiques, sociopolitiques et organisationnelles ayant une incidence sur les sociétés et les prospecteurs travaillant dans la province, et a été conçu pour offrir un aperçu sans précédent du secteur de l'exploration minière et du charbon en Colombie-Britannique. Le rapport de 2017 (et le sondage annexé) fait suite à une étude pilote réalisée en 2016 et montre la progression du secteur sur douze mois.

Les données et l'analyse présentées dans le rapport visent la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 et se fondent sur un sondage auquel ont répondu 20 prospecteurs et 175 sociétés qui exercent leurs activités en Colombie-Britannique. Des sociétés minières qui ont correctement répondu au sondage, 159 d'entre elles représentent collectivement 219 projets à l'échelle de la province.

