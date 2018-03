Programme de soutien aux stratégies de développement touristique - Tourisme événementiel et tourisme de nature et d'aventure - Le gouvernement du Québec investit près de 965 000 $ pour bonifier l'offre touristique des Cantons-de-l'Est







QUÉBEC, le 5 mars 2018 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est fier d'accorder une aide financière de 964 756 $ pour soutenir le développement de l'offre touristique dans la région touristique des Cantons-de-l'Est. Ainsi, le Verger champêtre recevra près de 425 000 $, l'entreprise Au diable vert, près de 332 000 $ et le Vignoble de l'Orpailleur, plus de 208 000 $ pour leurs initiatives touristiques. Au total, ce sont plus de 2,6 millions de dollars qui seront investis dans la région.

C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, Mme Lucie Charlebois, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, Mme Julie Boulet.

L'aide financière se répartit comme suit : 832 992 $ proviennent du Programme de soutien aux stratégies de développement touristique, volet 2 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel et volet 3 - Appui à la Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure du ministère du Tourisme; 131 764 $ sont accordés dans le cadre de l'Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT), en collaboration avec Tourisme Cantons-de-l'Est.

Citations :

« Pour se tailler une place dans un contexte de forte concurrence internationale, notre destination doit se démarquer par son originalité, demeurer à l'affût des nouvelles tendances et attirer la plus grande part de marché possible. Notre gouvernement est donc fier de soutenir le développement de l'offre de l'industrie touristique québécoise. À cet effet, le secteur événementiel, qui fait rayonner notre image de marque, et la mise en valeur de nos grands espaces et des activités que l'on peut y pratiquer s'avèrent des atouts touristiques d'importance pour le Québec. »

Julie Boulet, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie

« En tant que ministre responsable de la région de la Montérégie, je suis évidemment ravie que notre gouvernement accorde une aide financière pour le développement de notre offre touristique. Ce soutien permettra d'encourager l'excellent travail des promoteurs du milieu, qui investissent temps et énergie pour réaliser des projets comme ceux annoncés aujourd'hui. Ces initiatives structurantes et prometteuses permettront d'attirer davantage de visiteurs du Québec et de l'étranger, et je suis convaincue qu'elles seront bénéfiques pour notre région. »

Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie

« À Tourisme Cantons-de-l'Est, nous nous réjouissons pour ces trois entreprises de notre région, qui reçoivent d'importants appuis financiers. Les sommes accordées au Verger champêtre, à l'entreprise Au diable vert et au Vignoble de l'Orpailleur généreront des retombées économiques substantielles pour les territoires de la Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi. Nous saluons ces promoteurs, qui, comme par le passé, font preuve une fois de plus d'originalité et d'audace. »

Jean-Michel Ryan, président de Tourisme Cantons-de-l'Est

Faits saillants :

Le projet La tanière aux ressources du Verger champêtre vise le développement d'un ensemble comprenant une cabane à sucre, un centre d'interprétation sur l'acériculture, une cabane pour apprentis acériculteurs, un parc animalier avec volière et un sentier pédestre.

De son côté, le projet Planétarium en plein air et hébergement - Terre et ciel de l'entreprise Au diable vert comporte deux volets : le premier vise la construction d'un amphithéâtre en milieu naturel pour l'observation de la voûte céleste; le deuxième consiste en l'implantation de six nouvelles unités d'hébergement sous la forme de cabines vitrées avec murs en végétaux, qui permettront de contempler le ciel.

Enfin, en cohérence avec le concept d'économusée, le projet du Vignoble de l'Orpailleur consiste à renouveler l'expérience des visiteurs en réaménageant son bâtiment public, qui regroupe les fonctions d'accueil, d'interprétation, de dégustation, de vente et de repos, et en aménageant de nouveaux espaces extérieurs.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel vise plus particulièrement à développer et à renforcer les produits du Québec, notamment l'offre mettant en valeur l'agrotourisme et le tourisme gourmand et permettant de se mesurer à une concurrence sans cesse croissante.

La Stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure vise à faire du Québec une destination reconnue qui mise sur ses grands espaces et qui se distingue par son offre multiactivité.

Les EPRT ont pour but de concerter les actions du ministère du Tourisme, des associations touristiques régionales et d'autres partenaires régionaux pour permettre la réalisation de projets de développement de l'offre touristique régionale qui contribueront à l'atteinte des cibles de performance touristique du Plan de développement de l'industrie touristique 2012-2020 et de son plan d'action 2016-2020. Elles visent à répartir les investissements de l'industrie touristique en fonction des priorités régionales et à renforcer la synergie de tous les partenaires régionaux.

