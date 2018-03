Programmation routière 2018-2020 - Plus de 157 M$ pour améliorer la sécurité et la qualité de vie des usagers de la route en Outaouais







GATINEAU, QC, le 5 mars 2018 /CNW Telbec/ - Afin d'offrir aux usagers de la route des infrastructures sécuritaires, performantes et durables tout en contribuant à notre développement économique collectif, le gouvernement du Québec investira 157?576?000 $ sur le réseau routier de la région de l'Outaouais au cours des deux prochaines années.

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et député de Pontiac, M. André Fortin, et la ministre de la Justice, ministre responsable de la région de l'Outaouais et députée de Gatineau, Mme Stéphanie Vallée, en ont fait l'annonce aujourd'hui, accompagnés du député de Chapleau, M. Marc Carrière, et de la députée de Hull, Mme Maryse Gaudreault. Les investissements du gouvernement et de ses partenaires dans la région de l'Outaouais permettront la réalisation de projets routiers qui répondent aux besoins des familles et des entreprises.

Assurer votre sécurité sur les routes

La programmation prévoit des interventions visant à réduire le risque ou la gravité des accidents de la route. Il peut s'agir de l'installation d'un feu de circulation, de la construction de carrefour giratoire, l'installation d'éclairage routier ou des aménagements pour la grande faune. À cet égard, afin d'assurer la sécurité sur les routes de notre région, un réaménagement de l'intersection du chemin Chambord et de la route 366 (boulevard Lorrain) à Gatineau est prévu. Il s'agit d'un projet qui est très attendu par les résidents du secteur.

Préserver nos infrastructures

Le gouvernement posera des gestes concrets pour entretenir le précieux actif que constituent nos infrastructures, que ce soit en réparant ou en remplaçant des ponts, des ponceaux ou par le scellement de fissures ou le rechargement d'accotements. Ainsi, en vue de préserver les infrastructures de l'Outaouais, un projet d'asphaltage est prévu sur le chemin d'Old Chelsea, de la route 105 jusqu'à l'autoroute 5, dans la municipalité de Chelsea. Un projet d'envergure est également prévu à Saint-André-Avellin, sur la route 321, où le pont qui enjambe la rivière de la Petite Nation sera complètement reconstruit.

Procurer un meilleur confort de roulement

D'autres interventions sur le réseau viseront à assurer aux familles qui y circulent un roulement plus confortable, notamment par des travaux d'asphaltage de tout type, mais aussi par la reconstruction de la fondation d'une route. À titre d'exemple, un projet d'asphaltage, entre l'échangeur du boulevard Saint-Joseph et la limite municipale de Gatineau, est prévu sur l'autoroute 5, dans les deux directions. Aussi, deux importants projets d'asphaltage sur la route 105, dans les municipalités de Gracefield et de Grand-Remous, viendront améliorer le confort des usagers qui empruntent cette route régulièrement.

Améliorer votre qualité de vie

Plusieurs projets de la programmation 2018-2020 s'inscrivent dans cet axe prioritaire qui peut comprendre la construction de contournements d'agglomération, et même des projets ciblant la protection de la faune ou de l'aménagement paysager. Pensons notamment à la réfection de la rue Papineau, à Plaisance, dont les travaux ont pour objectifs de réduire les vibrations causées par les véhicules et de faciliter les déplacements des résidents et des piétons.

Contribuer à notre développement économique collectif

Cette programmation regorge aussi d'initiatives qui outilleront les régions afin de maximiser leur potentiel de développement économique, par exemple par de nouvelles autoroutes ou routes stratégiques. On a qu'à penser au pont Félix-Gabriel Marchand dans la municipalité de Mansfield-et-Pontefract. Ce pont patrimonial, qui est le plus long pont couvert au Québec, est un important moteur économique pour le tourisme de la région du Pontiac. Sa réfection, qui doit d'ailleurs débuter ce printemps, sera réalisée en respectant son cachet historique.

Citations :

«?Cette programmation routière représente bien plus que des chiffres d'envergure. C'est la capacité de mobiliser l'expertise et le savoir-faire de milliers de travailleurs pour réaliser des projets qui auront un effet réel sur la qualité de vie des familles de la région de l'Outaouais. C'est aussi un levier de développement économique crucial pour votre région. Je suis fier de leur présenter un carnet d'investissements qui permettra aux usagers de notre réseau de bénéficier d'infrastructures routières sécuritaires, performantes et durables.?»

André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et député de Pontiac

«?Les investissements annoncés aujourd'hui en transport traduisent la volonté du gouvernement de procurer aux résidents de la région de l'Outaouais les outils nécessaires pour s'épanouir ici. Les projets qui seront réalisés à même ces investissements feront une différence dans la qualité de vie de nos concitoyens et dans la poursuite de leurs ambitions légitimes. C'est aussi un signal clair que notre gouvernement croit au potentiel de notre région de contribuer à l'essor du Québec.?»

Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, ministre responsable de la région de l'Outaouais et députée de Gatineau

« L'entretien de nos axes routiers est essentiel au maintien de notre mode de vie moderne. La majorité des projets de la programmation routière annoncée aujourd'hui contribuera directement à maximiser nos corridors d'échanges commerciaux pour le transport de biens et de services, mais également pour faciliter les déplacements des citoyens et citoyennes de l'Outaouais vers nos différents pôles économiques québécois. »

Les membres du caucus de l'Outaouais

Faits saillants :

Ces investissements de 157?576?000 $ pour la région de l'Outaouais, dont 1?238?000 $ proviennent des partenaires, permettront :

la réalisation de 97 chantiers et

la création ou le maintien de 997 emplois

Nombre de structures du Ministère dans la région de l'Outaouais qui font l'objet d'interventions :

Réseau du Ministère 30

Réseau municipal 22

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports est le leader en matière de gestion du réseau routier supérieur et des ponts municipaux sous sa responsabilité. Plus grand donneur d'ouvrage au Québec, le Ministère compte plus de 6?000 employés, dont plus de 60 % travaillent principalement à la planification, à la conception et à la réalisation des travaux routiers qui relèvent de sa responsabilité.

