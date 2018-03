Explor recoupe 4,830 g/t Au sur 2,5 mètres sur la propriété aurifère East Bay







ROUYN-NORANDA, Québec, 05 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Explor inc. (« Explor » ou la « Société ») (TSX CROISSANCE:EXS)(OTCQB:EXSFF)(FRANCFORT:E1H1)(BE:E1H1) est heureuse d'annoncer les résultats de forage du programme d'exploration sur la propriété aurifère East Bay. L'analyse de l'exploration préalable de Cambior ainsi que les résultats du programme d'exploration précédent réalisé par Explor (communiqué de presse du 6 octobre 2015) ont confirmé plusieurs cibles de forage intéressantes. Le programme d'exploration consistait en la phase III d'un programme de forage de 3 000 mètres.

Ce programme est en lien avec la stratégie de la Société d'effectuer de l'exploration le long de la zone de la Faille de Porcupine-Destor (ZFPD), où de nombreux gisements aurifères remarquables ont été découverts par le passé, y compris le camp minier de Timmins qui a produit plus de 80 millions d'onces d'or. La Société détient maintenant 11 005,9 hectares de terrains le long de cette section de la ZFPD. La propriété East Bay d'Explor est adjacente et entoure la portion ouest de la propriété Duparquet de l'ancienne minière Clifton Star Resources, tel que démontré dans le plan ci-joint. La propriété East Bay est à environ 0,5 km à l'ouest des anciennes mines d'or Beattie et Donchester. Les anciennes mines d'or Consolidated Beattie et Donchester ont produit plus de 1 million d'onces d'or entre 1933 et 1956. L'ancienne minière Clifton Star a préalablement annoncé par communiqué de presse (Communiqué de presse du 9 avril 2014), des ressources prouvées et présumées importantes de 1 895 530 oz à 1,50 g/t Au et des ressources mesurées et indiquées de 1 127 972 oz à 1,48 g/t Au sur leur propriété.

La propriété aurifère East Bay est située à l'ouest de la propriété Consolidated Beattie et de la propriété aurifère Donchester et est adjacente au terrain sur lequel l'ancienne minière Clifton Star Resources Inc. a intercepté de bonnes largeurs de minéralisation aurifère au cours de leur programme d'exploration (Communiqués de presse du 19 et 6 juin 2013).

Le forage visait quatre cibles le long de la prolifique zone de faille Porcupine Destor, respectivement dans les cantons Duparquet et Hébécourt et une cible près du contact entre le groupe de la mine Hunter et la Formation de Deguisier. Trois cibles géophysiques ont été forées sur la portion ouest de la propriété. Une cible géophysique sur la portion est de la propriété et une dans la portion nord, ont été forées. Un total de 8 sondages au diamant ont été réalisés, totalisant 3 443 mètres et 1 262 échantillons de carottes ont été envoyés au laboratoire et analysés.

Dans le canton Duparquet, sept sondages au total ont été réalisés. Le forage visait à accroître notre compréhension de la minéralisation comme elle est associée à des roches de types felsiques et mafiques. La minéralisation aurifère semble être associée aux contrats déformés de dykes porphyriques feldspathiques ou dans le porphyre. Les sondages réalisés au cours du programme de 2018 visaient à localiser ce porphyre et à vérifier ses contacts en profondeur. Le forage a confirmé la présence du porphyre, d'une forte déformation et d'une minéralisation aurifère anomale importante.

Dans le canton Hébécourt, le forage en 2018, consistait en un sondage pour cibler une importante anomalie géophysique. Le sondage a été foré à une profondeur de 483 mètres de longueur.

Des observations générales et les résultats obtenus en 2018 sont résumés ci-dessous :

Le sondage EB-17-01 visait à vérifier la projection d'un porphyre felsique et d'une zone aurifère anomale et d'arsénopyrite (minéralisation de la mine aurifère Beattie) découverts lors de la campagne d'échantillonnage de l'été 2017. Plusieurs zones pyriteuses (jusqu'à 10 %) ont été identifiées dans les premiers 100 mètres dans des roches basaltiques, sans résultats significatifs. Le premier porphyre à quartz-feldspath (« PQF ») a été recoupé entre 384,50 mètres et 411,90 mètres le long du sondage. Une teneur de 0,536 g/t Au sur 0,90 mètres a été analysée dans les laves mafiques contenant de l'arsénopyrite au sommet du contact du PQF.

Les sondages EB-17-02 et EB-17-03 ont été élaborés pour confirmer et mieux comprendre les zones cuprifères et aurifères recoupées par Exploration Noranda Ltd. en 1994 (meilleur résultat : 100 g/t Au, 1,40% Cu sur 0,45 mètres). Des zones importantes d'altérations ont été recoupées dans les rhyolites, de même que dans le PQF, avec plusieurs zones aurifères anomales (meilleur résultat : 0.618 g/t Au sur 1,5 mètres).

Le but du sondage EB-18-04 était de vérifier l'extension vers l'est (300 mètres) de deux dykes porphyriques au sud de la zone de déformation Destor-Porcupine recoupés dans le sondage POR-98-97 foré par Cambior en 1998 (1,19 g/t Au sur 5,90 mètres et 0, 669 g/t Au sur 7,15 mètres). Les zones porphyriques n'ont pas été recoupées et aucune teneur significative n'a été recoupée.

Les sondages EB-18-05 à EB-18-07 ciblaient le porphyre à l'est de la rivière Duparquet. Le sondage EB-18-05 a recoupé plusieurs zones aurifères anomales, dont deux dans l'intrusion de PQF : 0,328 g/t Au sur 12 mètres et 4,85 g/t Au sur 2,5 mètres. Le sondage EB-18-06, directement sous le sondage EB-18-05 a également ramené plusieurs zones aurifères anomales : 0,236 g/t Au sur 24 mètres, de 162 mètres à 186 mètres et 1,54 g/t Au sur 1,5 mètres dans les sédiments et 0,611 g/t Au sur 11 mètres de 268 à 279 mètres dans le porphyre. Le sondage EB-18-07, 100 mètres vers l'est, n'a rencontré aucune teneur importante.

Le sondage EB-18-08, ciblait l'intersection de la zone du porphyre à l'ouest de la rivière Duparquet, avec une zone de cisaillement probablement NNE-SSO. Une teneur de 3,87 g/t Au sur 0,68 mètre a été recoupée dans une petite bande de roches ultramafiques.

Avec très peu de sondages réalisés jusqu'à présent sur la portion ouest de la propriété, il y a insuffisamment d'informations géologiques pour clairement comprendre les tectoniques régionales complexes et les zones aurifères anomales avec certitude. En raison de la présence de porphyres felsiques cisaillés et altérés et d'une minéralisation aurifère largement répandue dans les ultramafiques, de l'environnement tectonique complexe et de résultats très encourageants, du forage additionnel est fortement recommandé.

Chris Dupont, président et chef de la direction de la Société a commenté : « Nous sommes très heureux de la propriété East Bay. Ressources Explor est le détenteur du plus grand lot de terrains contigus dans le camp minier de Duparquet. Cette propriété entoure à l'ouest et au nord-ouest la structure hébergeant les mines Beattie ?Donchester. Explor croit que cette structure continue sur sa propriété aurifère East Bay ».

Chris Dupont, ing. est la personne qualifiée responsable de l'information contenue dans le présent communiqué de presse.

Ressources Explor inc. est une compagnie publique inscrite à la Bourse canadienne de croissance (TSXV-EXS), sur l'OTCQB » (EXSFF) et à la Bourse de Francfort et de Berlin (E1H1).

Ce communiqué de presse a été préparé par Ressources Explor inc.

La Société

Ressources Explor inc. est une société canadienne d'exploration minière qui détient des propriétés en Ontario, au Québec, et au Nouveau-Brunswick. Explor se concentre actuellement sur l'exploration dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Cette ceinture se retrouve dans les provinces du Québec et de l'Ontario avec environ 33 % en Ontario et 67 % au Québec. La ceinture de roches vertes de l'Abitibi a produit plus de 180 000 000 onces d'or et 450 000 000 tonnes de métaux de base au cours du dernier siècle. La Société a été continuée en vertu des lois de l'Alberta en 1986 et a ses bureaux principaux au Québec depuis 2006.

Le principal projet de Ressources Explor inc. est le projet Timmins Porcupine West (TPW) situé dans le camp minier de Porcupine, province de l'Ontario. Les ressources minérales de TPW (communiqué de presse du 27 août 2013) comprennent ce qui suit :

Les ressources minérales à ciel ouvert à une teneur de coupure de 0,30 g/t Au sont les suivantes :

Indiquées : 213 000 oz (4 283 000 tonnes à 1,55 g/t Au) Présumées : 77 000 oz (1 140 000 tonnes à 2,09 g/t Au) Les ressources minérales souterraines à une teneur de coupure de 1,70 g/t Au sont les suivantes :

Indiquées : 396 000 oz (4 420 000 tonnes à 2,79 g/t Au) Présumées : 393 000 oz (5 185 000 tonnes à 2,36 g/t Au)

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités d'Explor ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle d'Explor. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Explor ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.



