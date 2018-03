Ressources Pershimex et Dundee Precious Metals débutent une campagne de forage sur la propriété Malartic







ROUYN-NORANDA, QUÉBEC--(Marketwired - 5 mars 2018) - Ressources Pershimex («?Pershimex?» ou la «?Société?») (TSX CROISSANCE:PRO) est heureuse d'annoncer le début d'une campagne de forage sur sa propriété Malartic. Cette propriété, en partenariat avec Dundee Precious Metals inc. (« Dundee ») est située à proximité de la prolifique faille de Cadillac à environ 12 km au nord-ouest de la mine Canadian Malartic (Mines Agnico Eagle-Yamana Gold inc.) et à 2 km à l'est de la mine Lapa (Mines Agnico Eagle).

La présente campagne, qui sera dirigée par notre partenaire Dundee, fait suite aux travaux d'exploration entrepris en 2017. En effet plus de 350 échantillons choisis et rainures ont été récoltés sur l'ensemble de la propriété. Une campagne de ré-échantillonnage et de description géologique a été entreprise sur d'anciens sondages. Des levés de géophysique aérien et au sol ont été réalisés sur un important segment de la propriété. Premièrement un levé aéromagnétique de haute résolution a couvert une superficie totale de 12 km carré. Ce levé a permis de définir les différents domaines magnétiques présents sur la propriété. Par la suite, un levé de polarisation provoquée de type pôle-dipôle IP a été fait sur une portion du contact entre le Groupe de Blake-River et celui de Kewagama incluant les indices Révillard et Malrobic. La campagne de forage de 2018, testera les différentes cibles identifiées et modélisées à partir des nouvelles données et des données historiques. Cette première campagne d'environ 1600 m totalisera en tout huit sondages.

Suite à l'entente annoncée lors du communiqué de presse du 23 mai 2017, la propriété aurifère Malartic sera développée en partenariat avec Dundee selon une convention d'option octroyant à Dundee l'option d'acquérir un intérêt indivis maximal de 71% dans la propriété Malartic.

Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, a déclaré : «?Cette campagne de forage fait suite à notre planification menant au succès la consolidation de titres miniers dans la région ainsi qu'un partenariat stratégique avec Dundee. Les cibles qui seront forées sont de première qualité et sont corroborées par de rigoureux travaux de prospection, de cartographie et de géophysique. Nous sommes confiants que ces sondages permettront de mettre à jour de nouvelles zones aurifères sur la propriété Malartic ».

Ressources Pershimex - Bref aperçu

Positionnement stratégique en Abitibi-Témiscamingue avec plus de 800 claims

Partenaire avec Dundee Precious Metals sur la propriété Malartic

Partenaire avec Chalice Gold Mines sur la propriété Forsan

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue, président de Ressources Pershimex, personne qualifiée selon la Norme 43-101.

Mise en garde

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

Les faits énoncés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs » et les lecteurs sont mis en garde à l'effet que ces énoncés ne sont pas une garantie de succès et que les développements et résultats futurs peuvent être différents de ceux projetés dans ces énoncés prospectifs.

