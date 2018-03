Lancement du nouveau Manuel sur la sécurité et les droits de l'enfant portant sur la protection des droits de l'enfant dans les dispositions en matière de sécurité







TORONTO, le 5 mars 2018 /CNW/ - Un groupe de travail multipartite regroupant des membres de gouvernements, d'entreprises et de la société civile s'est réuni aujourd'hui pour le lancement du Manuel sur la sécurité et les droits de l'enfant (le « Manuel »), document d'accompagnement à la Liste de vérification relative à la sécurité et aux droits de l'enfant (la « Liste de vérification ») publié en mars 2017. Ce document d'accompagnement aidera les gouvernements et les sociétés à améliorer la protection des droits de l'enfant dans les dispositions en matière de sécurité et réduire les violations des droits fondamentaux des enfants et des jeunes liées à la sécurité, plus particulièrement sur les sites miniers, gaziers et pétrolifères à l'étranger et autour de ces sites.

UNICEF Canada se réjouit de la collaboration de sociétés minières canadiennes et du gouvernement du Canada dans le cadre de l'élaboration du Manuel, témoignant ainsi du leadership canadien en matière de maintien de la paix et de la sécurité d'une manière sensible à la spécificité des genres, ainsi qu'en matière de promotion de comportements responsables auprès des entreprises canadiennes actives à l'étranger.

« Les enfants et les jeunes sont particulièrement vulnérables aux conséquences des dispositions de sécurité matérielle. Il incombe aux prestataires de sécurité, qu'ils soient publics ou privés, de respecter et de protéger les droits de l'enfant. Pour se faire, ils doivent bien comprendre les incidences de leurs activités sur les droits et le bien-être des jeunes », affirme David Morley, le président et chef de la direction d'UNICEF Canada. « La Liste de vérification et le Manuel sont de beaux exemples de collaboration entre les entreprises, les gouvernements et la société civile pour aborder les enjeux fondamentaux permettant d'améliorer le bien-être des enfants à l'échelle mondiale. »

Les incidents liés à la sécurité peuvent avoir des effets négatifs notables sur les enfants et les jeunes. Les implications peuvent être particulièrement graves pour les filles et les jeunes femmes exposées à un risque élevé de violence sexiste.

« C'est un privilège d'être associé à l'UNICEF et à ses partenaires dans le cadre de cette initiative coopérative entreprise dans le but de générer des retombées à ce point significatives et positives. Cette collaboration a non seulement permis la création du Manuel, mais elle a haussé la barre en matière de dignité, de respect et de reconnaissance des droits fondamentaux des plus vulnérables », souligne François-Philippe Champagne, ministre du Commerce international.

De grandes personnalités des gouvernements, d'entreprises et de la société civile ont participé au lancement du Manuel à Toronto, à l'occasion duquel le lieutenant-général (retraité) Roméo Dallaire a parlé des enjeux liés aux droits et à la sécurité de l'enfant.

« Améliorer le bien-être des enfants dans le monde entier exige une approche solide et holistique. Cela signifie que nous devons nous préparer à travailler en collaboration avec les acteurs du secteur de la sécurité, les dirigeants des multinationales, les membres des organismes humanitaires et les populations locales. L'Initiative Enfants soldats de la Fondation Roméo Dallaire a toujours reconnu l'importance de former efficacement les prestataires de sécurité publics pour améliorer leurs interactions avec les enfants dans le cadre de conflits armés. Toutefois, il est également important que les prestataires de sécurité privés comprennent leurs responsabilités envers les enfants et les communautés », précise le lieutenant-général (retraité) Dallaire.

Selon Jonathan Drimmer, vice-président de Barrick Gold, « les risques liés à la sécurité des enfants et des jeunes sont variés et importants et nous croyons qu'ils doivent être pris en charge de manière proactive. Les entreprises, la société civile et les gouvernements devront unir leurs efforts pour faire face à ces risques, en se servant d'outils comme la Liste de vérification et le Manuel. »

La Liste de vérification et le Manuel sont fondés sur les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme, les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme des Nations Unies et les Principes régissant les entreprises dans le domaine des droits de l'enfant.

La Liste de vérification relative à la sécurité et aux droits de l'enfant peut être téléchargée ici.

À propos de l'UNICEF

L'UNICEF a sauvé la vie d'un plus grand nombre d'enfants que tout autre organisme humanitaire. Nous travaillons sans relâche afin de venir en aide aux enfants et à leur famille, et faisons tout ce qui est nécessaire pour assurer la survie de chaque enfant. Nous fournissons des soins de santé et des vaccins, apportons des secours d'urgence, donnons accès à de l'eau potable et à de la nourriture, et offrons ainsi une sécurité alimentaire, de même qu'un accès à l'éducation, et bien plus encore.

Entièrement tributaire de contributions volontaires, l'UNICEF vient en aide aux enfants sans égard à leur origine ethnique, leur religion ou leur opinion politique. En tant que membre des Nations Unies, l'UNICEF est présent dans plus de 190 pays, soit plus de pays que n'importe quel autre organisme. Notre persévérance et notre portée sont sans égales. Nous sommes déterminés à assurer la survie de chaque enfant, où qu'il soit.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'UNICEF, visitez le unicef.ca.

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook ou visitez le unicef.ca pour obtenir des mises à jour.

SOURCE UNICEF Canada

Communiqué envoyé le 5 mars 2018 à 09:01 et diffusé par :