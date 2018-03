Interstate Hotels & Resorts étend sa présence en Europe occidentale







ARLINGTON, Virginie, et LONDRES, 5 mars 2018 /PRNewswire/ -- Interstate Hotels & Resorts ? société leader mondiale dans la gestion hôtelière de marques franchisées, d'hôtels indépendants et de complexes hôteliers ? annonce l'intégration de 12 nouveaux hôtels à son portefeuille international, la société faisant notamment pour la première fois son entrée en France. Dans le cadre de contrats à long terme, Interstate gérera ces hôtels pour le propriétaire et partenaire de développement et de bail Borealis Hotel Group, société hôtelière néerlandaise présentant un potentiel continu d'expansion aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en France et dans plusieurs autres pays d'Europe occidentale.

« Si nous avons volontairement choisi Interstate pour gérer nos hôtels, c'est parce que nous recherchons des partenaires solides, capables d'apporter des compétences stratégiques clés, et par conséquent d'optimiser la force de l'entreprise », a déclaré Bart van de Kamp, PDG de Borealis Hotel Group. « Aspect important, Interstate a prouvé sa compétence, grâce à des gestionnaires à la fois axés sur le propriétaire et considérant les hôtels comme les leurs. »

Les établissements ? parmi lesquels l'Ibis Budget Amsterdam City South actuellement exploité, qui compte 314 chambres, et l'établissement Hotel Indigo The Hague-Palace Noordeinde qui compte 63 chambres, l'ouverture d'autres établissements étant prévue pour 2018 et 2019 ? incluent 1 732 chambres milieu et haut de gamme d'excellente qualité, aux services exclusifs et raffinés, sous les marques franchisées IHG, Accor, Marriott et Hilton, à des emplacements de premier ordre aux Pays-Bas, en Belgique et en France.

« L'Europe continentale demeure une région stratégique de croissance pour Interstate, et nous sommes heureux d'élargir notre portefeuille sous gestion aux côtés d'un partenaire si expérimenté, si engagé et si passionné en matière de propriété, de développement et d'exploitation », a déclaré Mike Deitemeyer, président et PDG d'Interstate Hotels & Resorts. « À l'heure où nous appliquons notre stratégie d'expansion mondiale, nous continuons d'améliorer le soutien aux opérations régionales sur ce territoire, appuyés par nos plateformes exclusives leaders, nos solides relations dans le secteur, et notre gestion financière consciencieuse, qui nous permettent d'obtenir des résultats optimaux, et de proposer des expériences exceptionnelles aux clients. »

Aaron Greenman, vice-président exécutif des acquisitions et du développement d'Interstate dans la région EMOA, a ajouté : « Il est incroyablement gratifiant de travailler aux côtés d'un partenaire à la réputation et aux antécédents si remarquables dans le développement et les communautés de franchises de marques, qui s'est à nouveau tourné vers nous après une première expérience positive. Notre réussite repose sur le succès de nos propriétaires, et nous considérons que notre engagement à produire des résultats avec dévouement est indispensable à l'offre et au développement de services de gestion de premier ordre dans le secteur. Nous sommes impatients de poursuivre ensemble notre expansion sur les marchés clés d'Europe occidentale. »

Société leader mondiale en gestion hôtelière par des tiers, Interstate Hotels & Resorts bénéficie d'une richesse d'expérience dans tous les segments de l'hébergement et toutes les catégories d'actifs, ce qui lui permet de produire des résultats dans chacun de ses hôtels sous gestion à travers le monde. Pour en savoir plus sur Interstate Hotels & Resorts, rendez-vous sur www.InterstateHotels.co.uk, et sur le site mondial www.InterstateHotels.com.

À propos d'Interstate Hotels & Resorts

Basée aux États-Unis, Interstate Hotels & Resorts est une société mondiale leader en gestion hôtelière, qui exploite des hôtels, complexes hôteliers, centres de congrès et hôtels indépendants de marque, aux services complets et exclusifs. Actuellement, le portefeuille mondial d'Interstate représente 550 établissements dans 12 pays, incluant un ensemble de projets hôteliers engagés et signés, en construction ou en développement à travers le monde. Les gestionnaires expérimentés de la Société, ses plateformes leaders dans le secteur, et ses vastes capacités de gestion produisent une expérience exceptionnelle pour les clients, ainsi qu'une rentabilité optimale pour les propriétaires d'hôtels et les investisseurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.InterstateHotels.co.uk, et sur le site mondial www.InterstateHotels.com.

À propos de Borealis Hotel Group

La société Borealis Hotel Group a été créée en 1997 par M. Bart van de Kamp. Le groupe se spécialise dans le développement, l'investissement, les opérations et la gestion de ses hôtels en Europe, en plaçant l'accent sur les grandes capitales urbaines et les sites aéroportuaires sur le continent. En fonction de la nature du projet, Borealis peut agir à la fois en tant qu'investisseur et en tant que preneur sous bail à long terme. Grâce à son expertise multidisciplinaire, le groupe est capable d'agir rapidement et efficacement, ce qui confère aux parties prenantes des solutions créatives et une combinaison unique de compétences. Bénéficiant d'une expérience réussie dans la détention en propriété de sociétés telles que TVHG, The Conservatorium Hotel, The Radisson Airport Schiphol, Holiday Inn Amsterdam Airport et bien d'autres, Borealis a été impliquée depuis sa création dans des transactions représentant plus de 2 milliards ?, en travaillant aux côtés de célèbres marques telles que Hilton, Accor, IHG et Marriott.

