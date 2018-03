Déclaration du groupe Geloso concernant l'avenir de la boisson FCKDUP







Déclaration du co-président du groupe Geloso, Aldo Geloso :

MONTRÉAL, le 4 mars 2018 /CNW Telbec/ - « Le groupe Geloso est une entreprise familiale fièrement enracinée au Québec depuis plus de 50 ans. Elle emploie près de 400 personnes et exporte ses produits diversifiés partout en Amérique du Nord. L'an dernier, un concurrent étranger a introduit au Québec une boisson sucrée alcoolisée à 11,9% (le maximum permis pour un produit de malt) se nommant Four Loko, une première en son genre sur le marché québécois.

« Dès son entrée sur le marché, la boisson Four Loko a connu un succès fulgurant qui a forcé notre entreprise à considérer les conséquences que ce succès a sur notre compagnie, ses emplois et les investissements significatifs que nous faisons actuellement dans nos installations à Laval.

« Malgré nos réticences initiales, nous avions décidé d'aller de l'avant en introduisant notre propre marque (FCKDUP) afin de faire concurrence à cette compagnie américaine qui venait s'installer sur notre territoire.

« Dès lors et avant même la mise en marché de FCKDUP, nous avions entrepris de travailler avec les paliers de gouvernement pour faire approuver une nouveauté sur le marché québécois : la cannette refermable. Il s'agissait, pour nous, d'un geste concret à poser pour encourager la consommation responsable. Cette cannette refermable a récemment été approuvée par les autorités compétentes. Le groupe Geloso a également pris des mesures concrètes sur le plan publicitaire afin d'encourager la consommation responsable et légale de ses produits alcoolisés. Le public cible quant à la commercialisation de ce produit a toujours été le groupe 18-25 ans, excluant les adolescents non en âge de consommer légalement.

« Cela dit, avec le recul, je crois que c'était une erreur d'entrer dans cette catégorie pour faire concurrence à Four Loko. En fait, la catégorie Four Loko ne devrait même pas exister. J'annonce donc, dès ce soir, que le groupe Geloso entreprendra les démarches nécessaires avec ses équipes internes, les détaillants et toute l'industrie pour nous sortir complètement de cette catégorie le plus rapidement possible et j'ai ordonné à mes employés l'arrêt immédiat de la production de la boisson FCKDUP. Vendredi dernier, j'ai également ordonné le retrait de toutes les publicités qui la concernent. C'est la bonne chose à faire.

« Jusqu'à récemment, la cannette Four Loko contenait de l'alcool éthylique, ce qui est contraire à la réglementation. Pour cette raison, le produit a été retiré des tablettes en décembre, mais il s'apprête à faire son retour. L'ensemble de l'industrie, incluant les détaillants, doit être unie dans son désir de stopper le retour imminent de Four Loko sur les tablettes québécoises. Le fabricant local qui se prépare à introduire de nouveau Four Loko sur le marché doit, comme nous, prendre la bonne décision et ne pas aller de l'avant avec la production et la distribution de ce produit. Les détaillants doivent aussi envoyer un signal clair à Four Loko et son fabricant local que leur produit n'est pas le bienvenu. Soyons cohérents.

« Le groupe Geloso demeure convaincu qu'une table de concertation devrait être mise sur pied avec tous les acteurs de l'industrie (les fabricants, les détaillants, la Régie des alcools et le ministère de la Sécurité publique du gouvernement du Québec) afin de trouver des solutions pour mieux prévenir la consommation illégale par des mineurs. Dans ce contexte, notre entreprise est prête à jouer un rôle de leader pour réfléchir et rechercher la mise-en-oeuvre de nouveaux mécanismes de contrôle afin qu'une telle tragédie ne se répète jamais. »

SOURCE HATLEY Conseillers en stratégie

Communiqué envoyé le 4 mars 2018 à 21:41 et diffusé par :