ODEM accélère la version bêta après avoir levé 2,2 millions d'euros, battant l'objectif de prévente ICO

CHIASSO, Suisse, 4 mars 2018 /CNW/ -- ODEM.IO, marché de l'éducation à la demande, développe à toute vitesse la version bêta de sa plateforme éducation à chaine de blocs après avoir généré 2,2 millions d'euros (2,7 millions de dollars US) de la prévente ICO (offre initiale de pièces), soit plus du double de l'objectif de levée de fonds prévu.

ODEM, une société technologique suisse qui s'attache à rendre l'éducation internationale plus accessible et plus abordable en tirant parti de la chaîne de blocs ou de la technologie des registres distribués, étoffe en ce moment son équipe de développement en prévision du lancement de la version bêta de sa plateforme éducation en juillet 2018.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de déployer le produit de la prévente afin d'accélérer le développement de la version bêta », a déclaré Richard Maaghul, chef de la direction d'ODEM. « Nous avons maintenant l'équipe et les ressources nécessaires pour montrer au monde que nous pouvons utiliser la technologie de la chaîne de blocs pour bouleverser positivement l'offre internationale de programmes d'études. »

La plateforme ODEM utilise une chaîne de blocs pour coordonner des cours en personne et diverses réservations (professeurs, amphithéâtres, vols, hôtels, services de restauration et de médias) à l'intention des étudiants de pays étrangers, des cadres et des dirigeants d'entreprise.

La plateforme, qui compte parmi ses conseillers KPMG Suisse, est en train de bousculer le monde de l'éducation internationale, un secteur d'activité chiffré à 6 000 milliards de dollars, en rationalisant l'organisation des cours « en personne ».

En utilisant une chaîne de blocs, le système de cryptage qui sous-tend les jetons numériques comme Bitcoin et Ethereum, ODEM permet aux étudiants de configurer leur programme d'études à leur guise et d'en prendre les rênes. Sur le plan technologique, la plateforme se met rapidement en place sous la direction d'Adel ElMessiry (Ph.D.), mentor en chef de la direction technologique d'ODEM.

« Notre équipe infonuagie ODEM travaille d'arrache-pied pour générer la première version de ce qui sera une plateforme basée sur les rôles », explique ElMessiry, précisant que, « dans le même temps, notre équipe application a commencé à assembler tous les aspects de la chaîne de blocs du système ODEM. »

ODEM, qui aspire à devenir l'Airbnb de l'éducation internationale, travaille en partenariat avec Excelorators Inc. de Cambridge, au Massachusetts, pour la conception et le déploiement de la plateforme ODEM. ODEM mobilise actuellement des capitaux supplémentaires en vendant des jetons ODEM dans le cadre d'une offre initiale de pièces, ou ICO, en accord avec les directives suisses en matière de cryptomonnaie. ODEM a déjà levé 2,49 millions d'euros (3,05 millions de dollars US) par la voie de l'ICO et de la prévente. Les jetons ODEM serviront de licence logicielle aux utilisateurs de la plateforme.

Excelorators, établie en 2012, entretient des relations avec plus de 200 professeurs et conférenciers susceptibles de devenir des utilisateurs de première heure. Au cours des 12 prochains mois, ODEM et Excelorators s'attendent à réaliser un chiffre d'affaires de 10 millions de dollars en faisant passer les clients d'Excelorators à la version bêta de la plateforme ODEM.

Dans l'intervalle, ODEM continue de traiter les inscriptions, selon le principe « connaissez-votre client » (KYC ou Know-Your-Customer), en vue de son offre publique initiale de pièces. Tous les participants, avant de pouvoir acquérir des jetons, doivent présenter une preuve d'identité. Les informations exigées au titre de divulgation sont conformes aux lignes directrices internationales visant à garantir la légitimité des fonds recueillis.

KPMG est le conseiller juridique d'ODEM.IO. SICOS (Lux) S.C.S. a fourni à ODEM des avis et des conseils sur la vente publique et sa structure.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur ODEM.IO ou participez aux échanges ODEM sur Telegram.

