Avis aux médias - La ministre McKenna soulignera le leadership des femmes dans la lutte contre les changements climatiques lors de la Conférence sur les villes et la science des changements climatiques de 2018







OTTAWA, le 4 mars 2018 /CNW/ - La ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, se joindra à d'autres femmes dirigeantes pour prendre part à un groupe de discussion sur l'action climatique et le rôle joué par les femmes, au Canada et à l'échelle internationale, pour favoriser les solutions climatiques. L'événement aura lieu dans le cadre de la Conférence sur les villes et la science des changements climatiques de 2018, alors que plus de 400 représentants d'universités, d'organisations et d'organismes de recherche, de gouvernements et d'organisations non gouvernementales seront réunis pour partager les résultats des plus récentes recherches scientifiques sur les changements climatiques et discuter du rôle essentiel que les villes jouent dans la promotion de solutions climatiques locales.

L'événement est coparrainé par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) et la Ville d'Edmonton.

Les représentants des médias sont invités à assister à la séance du groupe de discussion ainsi qu'à la conférence de presse qui donnera le coup d'envoi de la conférence.

Activité : Conférence de presse d'ouverture officielle de la Conférence du GIEC sur les villes Date : Le lundi 5 mars 2018 Heure : 10 h (HNR) Lieu : Centre de conférence Shaw

Salon 4, Meeting Level

9797, avenue Jasper

Edmonton (Alberta)

Conférenciers :

L'honorable Catherine McKenna , ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Shannon Phillips , ministre de l'Environnement et des Parcs, Alberta

Don Iveson , maire d' Edmonton

Hoesung Lee, président du GIEC



Emilia Saiz , secrétaire générale de Cités et gouvernements locaux unis

Activité : Groupe de discussion Date : Le lundi 5 mars 2018 Heure : De 12 h 20 à 13 h 10 (HNR) Lieu : Centre de conférence Shaw,

Hall A, EPCOR Stage

9797, avenue Jasper

Edmonton (Alberta) Conférencières : L'honorable Catherine McKenna,

Shannon Phillips, ministre de l'Environnement et des Parcs de l'Alberta

Linda Coady, dirigeante principale de la durabilité, Enbridge Modératrice : La très honorable Kim Campbell, ancienne première ministre du Canada Remarque : La séance du groupe de discussion sera diffusée en direct sur Facebook : https://www.facebook.com/YEGclimate.

