Sirios : La zone aurifère Jordi systématiquement recoupée dans plusieurs sondages à Cheechoo







MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 4 mars 2018) - SIRIOS (TSX CROISSANCE:SOI) a le plaisir d'annoncer les résultats d'analyses de six sondages additionnels (#120 à 125) complétés à l'automne 2017 sur la propriété aurifère Cheechoo, Eeyou Istchee Baie James, Québec. Cinq de ces sondages ont ciblé et recoupé la zone aurifère Jordi, dont les résultats sont présentés ci-dessous :

Sondage 120 : 14,5 m à 1,0 g/t Au

Sondage 122 : 7,9 m à 1,6 g/t Au

Sondage 123 : 9,0 m à 5,4 g/t Au

Sondage 124 : 4,7 m à 15,7 g/t Au

Sondage 125 : 7,1 m à 14,1 g/t Au

Ces cinq sondages confirment la continuité de la zone aurifère Jordi. Celle-ci est identifiable par la présence systématique de pegmatite aurifère et de veines de quartz-feldspath avec or visible. Le coeur de cette zone, d'une épaisseur de 5 à 10 m, a une attitude subhorizontale alors qu'en amont et en aval son pendage est plus abrupt, tel qu'illustré sur les sections. Le coeur de la zone Jordi est continu sur plus de 300 m latéralement et sur près de 200 m le long du pendage. La zone reste ouverte en profondeur.

En plus de cette zone à haute teneur, les sondages continuent de recouper une enveloppe à basse teneur de plusieurs hectares à la surface jusqu'à une profondeur verticale de plus de 200m. Cette enveloppe, titrant entre 0,5 g/t Au et 1,0 g/t Au, a des caractéristiques métallurgiques favorables avec 70 à 76% de l'or récupérable par séparation gravimétrique, tel que démontré par des tests préliminaires (comm. 24 mars 2015). Les résultats d'analyse de cette enveloppe à basse teneur provenant des six sondages sont présentés ci-dessous :

Sondage 120 : 168,5 m à 0,6 g/t Au

Sondage 121 : 15,9 m à 0,5 g/t Au

Sondage 122 : 94,3 m à 1,3 g/t Au

Sondage 123 : 241,5 m à 0,7 g/t Au

Sondage 124 : 129,3 m à 0,9 g/t Au

Sondage 125 : 179,7 m à 1,0 g/t Au

Les sondages #120 à 125 totalisent 2 208 mètres. Les principaux résultats d'analyse sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

PRINCIPAUX RÉSULTATS D'ANALYSE - PROJET CHEECHO CAMPAGNE AUTOMNE 2017 SONDAGES #120 À 125

Sondage Zone De (m) À (m) Épaisseur (m)* Au (g/t) CH17-120 51,5 220,0 168,5 0,6 incl. 69,1 75,0 5,9 2,1 incl. 73,3 73,8 0,5 16,1 incl. 107,5 111,5 4,0 1,5 Zone Jordi incl. 141,5 156,0 14,5 1,0 incl. 180,5 191,2 10,7 2,5 353,2 363,5 10,3 2,0 incl. 361,0 362,0 1,0 13,0 440,7 559,5 118,8 0,5 incl. 527,0 537,5 10,5 1,2 CH17-121 43,1 58,0 14,9 0,5 CH17-122 Zone Jordi 87,3 95,2 7,9 1,6 incl. 87,3 87,8 0,5 13,6 203,8 298,1 94,3 1,3 incl. 251,3 251,8 0,5 12,8 incl. 277,3 277,8 0,5 112,4 CH17-123 110,5 352,0 241,5 0,7 Zone Jordi incl. 152,5 161,5 9,0 5,4 incl. 158,8 160,0 1,2 21,8 incl. 276,4 276,9 0,5 16,9 CH17-124 2,6 131,9 129,3 0,9 Zone Jordi incl. 124,3 129,0 4,7 15,7 incl. 127,0 128,0 1,0 46,3 CH17-125 2,4 58,5 56,1 0,4 80,0 259,7 179,7 1,0 incl. 186,8 187,3 0,5 24,1 incl. 198,0 198,5 0,5 20,1 Zone Jordi incl. 227,5 234,6 7,1 14,1 incl. 228,1 229,4 1,3 54,6 incl. 233,4 233,9 0,5 50,9

* Intervalle le long du trou, épaisseur vraie non déterminée.

Trente-trois (33) sondages (#108 à 140) de calibre NQ ont été forés au cours de l'automne 2017 pour un total de 10 628 mètres. L'analyse des carottes des sondages #126 à 140 est en cours. Le long délai requis avant la diffusion des résultats d'analyses est dû à une forte demande auprès des laboratoires d'analyse. Le programme de 8 000 mètres forage au diamant d'hiver 2018 se poursuit sur le projet Cheechoo tel que prévu avec deux foreuses, le sondage #161 est en cours.

Les détails des intervalles décrits dans le tableau ci-dessus sont disponibles sur le site web de Sirios au lien suivant: http://sirios.com/files/Detail-composite-180304.pdf

Une carte localisant les sondages et deux sections sont disponibles aux liens suivants :

http://sirios.com/images/2017-DDH-map.jpg

http://sirios.com/images/Section_CH17-123.pdf

http://sirios.com/images/Section_CH17-120-124-125.pdf

Un tableau des coordonnées est disponible au lien suivant: http://sirios.com/files/BD_Coordinates_Drilled.pdf

La propriété Cheechoo, détenue à 100% par Sirios, est située à Eeyou Istchee Baie James au Québec, à 800 km au nord de Montréal, à 200 km à l'est de Wemindji et à moins de 10 km de la mine d'or Éléonore du producteur Goldcorp.

Contrôle de la qualité analytique

Toutes les carottes de forage, de calibre NQ, ont été décrites par le personnel de Sirios au camp d'exploration Cheechoo. Elles ont ensuite été expédiées à Rouyn-Noranda pour y être sciées en deux moitiés, dont une, envoyée à un laboratoire commercial certifié pour fins d'analyse, et l'autre, conservée pour référence future. Suivant un programme strict d'assurance et de contrôle de qualité analytique, des blancs et des matériaux de référence certifiée ont été intégrés à la séquence d'échantillonnage. Les échantillons sont analysés pour l'or par pyro-analyse et finition à l'absorption atomique par les laboratoires Actlabs situés à Ste-Germaine-Boulé à proximité de Rouyn-Noranda. Les analyses titrant plus de 2 g/t ainsi que les échantillons avec présence d'or visible sont réanalysés par pyro-analyse avec tamisage métallique à partir d'un échantillon d'environ 1 kg.

Jordi Turcotte, Msc., géo., personne qualifiée selon la Norme 43-101 a préparé et vérifié les informations techniques de ce communiqué de presse, et a révisé la version finale du texte.

