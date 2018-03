SOQUEM divulgue une nouvelle estimation des ressources du gîte B26







VAL-D'OR, 04 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- SOQUEM, une filiale de Ressources Québec, est heureuse d'annoncer les résultats d'une mise à jour de l'estimation des ressources du gîte polymétallique B26, détenu à 100 % par SOQUEM et situé 90 km à l'ouest de Matagami au Québec. Cette mise à jour est basée sur 33 044 m de forage supplémentaire (voir les communiqués du 3 octobre 2016, du 10 octobre 2017 et du 20 novembre 2017) ainsi que sur le rééchantillonnage de trous historiques réalisés depuis la dernière estimation des ressources (voir communiqué du 20 mai 2016). Les nouveaux forages visaient à mieux définir la géométrie de l'horizon de sulfures massifs zincifères ainsi que l'extension de la zone cuprifère en profondeur.



Faits saillants

Les ressources indiquées totalisent 6,97 Mt à des teneurs de 1,32 % Cu, 1,80 % Zn, 0,60 g/t Au et 43 g/t Ag. Les ressources présumées totalisent 4,41 Mt à des teneurs de 2,03 % Cu, 0,22 % Zn, 1,07 g/t Au et 9 g/t Ag.

Les ressources à l'intérieur d'une potentielle fosse à ciel ouvert sont de 811 000 t dans la catégorie indiquée à des teneurs de 1,48 % Cu, 0,43 % Zn, 0,89 g/t Au et 28 g/t Ag. Elles sont de 14 000 t dans la catégorie présumée à des teneurs de 1,33 % Cu, 0,01 % Zn, 0,19 g/t Au et 2 g/t Ag. Les ressources restreintes à la fosse sont basées sur une coquille de fosse optimisée par le logiciel Whittle à des prix de 5 500 $/t Cu, 2 420 $/t Zn, 1 200 $/oz Au et 16 $/oz Ag. La « teneur » de coupure utilisée est de 36,70 $/t (valeur in-situ du contenu métal Cu + Zn + Au + Ag). Tous les prix des métaux et les coûts estimés sont en dollars américains.

Les ressources souterraines du gîte sont de 6,16 Mt dans la catégorie indiquée à des teneurs de 1,30 % Cu, 1,98 % Zn, 0,56 g/t Au et 45 g/t Ag. Elles sont de 4,39 Mt dans la catégorie présumée à des teneurs de 2,03 % Cu, 0,22 % Zn, 1,08 g/t Au et 9 g/t Ag. La « teneur » de coupure utilisée est de 100 $/t (valeur in-situ du contenu métal Cu + Zn + Au + Ag).

Le gîte B26 demeure ouvert en profondeur et latéralement. D'autres indices de même nature sont également présents sur la propriété et des travaux d'exploration sont prévus en 2018 afin d'en vérifier le potentiel.

Olivier Grondin, président-directeur général de SOQUEM, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux des résultats de cette estimation qui confirme la présence d'un second gîte de taille significative dans le secteur de l'ancienne mine Selbaie. Les hypothèses géologiques mises de l'avant par l'équipe de SOQUEM sont aussi consolidées par cette estimation et nous sommes persuadés que les futures phases d'exploration continueront à augmenter la valeur du projet B26 ».

Deux (2) principaux types de minéralisation caractérisent le gîte volcanogénique B26. La portion nord est marquée par des veines et veinules de chalcopyrite encaissées dans des rhyolites séricitisées et chloritisées. La portion sud du système, contient surtout de la sphalérite, de la pyrite et de la galène, variant de disséminées à massives, encaissées dans des horizons de rhyolite aphyrique. Les deux zones sont parallèles et généralement orientées est-ouest avec un pendage de 87° vers le sud.

Le tableau 1 montre les ressources estimées pour le gîte B26 et le tableau 2 montre la quantité de métal contenu dans le gîte B26. La sensibilité des ressources estimées pour différentes teneurs de coupure est présentée au tableau 3.

Tableau 1 : Ressources estimées pour le gîte B26

ZONE Tonnage

(t) Classification Cu

(%) Zn

(%) Au

(g/t) Ag

(g/t) Cu eq

(%) Zn eq

(%) Cheminée Cu 651 000 Indiquée Fosse 1,82 0,04 1,10 5 2,66 NC 14 000 Présumée Fosse 1,33 0,01 0,19 2 1,49 NC 3 713 000 Indiquée Sous-terrain 2,01 0,10 0,87 7 2,74 NC 4 232 000 Présumée Sous-terrain 2,10 0,04 1,03 7 2,91 NC Horizon Zn 160 000 Indiquée Fosse 0,06 2,04 0,03 120 2,10 * 4,78 2 244 000 Indiquée Sous-terrain 0,24 4,98 0,09 99 3,42 * 7,78 120 000 Présumée Sous-terrain 0,14 4,80 2,93 66 4,93 * 11,20 Remob Ag-Zn 203 000 Indiquée Sous-terrain 0,01 3,02 0,07 138 2,68 * 6,09 40 000 Présumée Sous-terrain 0,01 4,85 0,10 137 3,49 * 7,94 TOTAL 811 000 Indiquée Fosse 1,48 0,43 0,89 28 2,55 NC 14 000 Présumée Fosse 1,33 0,01 0,19 2 1,49 NC 6 160 000 Indiquée Sous-terrain 1,30 1,98 0,56 45 2,99 NC 4 392 000 Présumée Sous-terrain 2,03 0,22 1,08 9 2,97 NC 6 972 000 Indiquée Total 1,32 1,80 0,60 43 2,94 NC 4 406 000 Présumée Total 2,03 0,22 1,07 9 2,97 NC

Notes :

* : Les chiffres de cuivre équivalent sont mentionnés seulement pour fins de comparaison. Ces zones sont riches en Zn et Ag mais plutôt pauvres en Cu.

(1) La teneur de coupure utilisée est une valeur in-situ de 36,70 $/t dans la fosse (équivalent à 0,67 % Cu ou à 1,52 % Zn).

(2) La teneur de coupure utilisée est une valeur in-situ de 100 $/t sous la fosse (équivalent à 1,82 % Cu ou à 4,13 % Zn).

(3) Les ressources minérales ont été estimées conformément avec les standards de l'institut Canadien des Mines, de la Métallurgie et du Pétrole. Le rapport de ces ressources minérales est fait en suivant les normes NI 43-101.

(4) Les ressources minérales ne constituent pas des réserves minérales puisqu'elles n'ont pas démontré de viabilité économique.

(5) Les ressource présumées sont exclusives des ressources indiquées.

(6) La date effective de ces ressources minérales est le 31 Janvier 2018.

(7) Les ressources sont estimées avec une coupure sur la valeur combinée d'une tonne de ressource.

(8) La valeur in-situ des ressources ainsi que les Cu et Zn équivalents sont calculés avec des récupérations de 100 % et les prix de Cu: 5 500 $/t, Zn: 2 420 $/t, Au: 1 200 $/oz et Ag: 16 $/oz.

(9) Toutes les ressources sont présentées in-situ et non diluées.

(10) NC signifie "non calculé".



Tableau 2 : Quantité de métal contenu dans le gîte B26

ZONE Classification Cu (t) Zn (t) Au (koz) Ag (koz) Cheminée Cu Indiquée Fosse 11 890 240 23 110 Présumée Fosse 190 0 0 0 Indiquée Sous-terrain 74 720 3 880 104 880 Présumée Sous-terrain 89 060 1 830 140 910 Horizon Zn Indiquée Fosse 100 3 260 0 620 Indiquée Sous-terrain 5 490 111 740 7 7 120 Présumée Sous-terrain 170 5 750 11 250 Remob Ag-Zn Indiquée Sous-terrain 20 6 150 0 900 Présumée Sous-terrain 0 1 960 0 180 TOTAL Indiquée Fosse 11 990 3 500 23 720 Présumée Fosse 190 0 0 0 Indiquée Sous-terrain 80 230 121 770 111 8 890 Présumée Sous-terrain 89 230 9 540 152 1 340 Indiquée Total 92 220 125 270 134 9 620 Présumée Total 89 410 9 540 152 1 340

Notes :

(1) La quantité de métal a été calculée à partir des valeurs présentées au tableau 1.

(2) Les points (3) à (9) du tableau 1 s'appliquent au tableau 2.

Tableau 3 : Analyse de sensibilité des ressources estimées par rapport à la teneur de coupure pour le gîte B26

Teneurs

de coupures Tonnage

(t) Classification Cu

(%) Zn

(%) Au

(g/t) Ag

(g/t) Cas de base

-20 % 8 936 000 Indiquée 1,25 1,54 0,53 37 6 212 000 Présumée 1,80 0,17 0,90 8 Cas de base 6 972 000 Indiquée 1,32 1,80 0,60 43 4 406 000 Présumée 2,03 0,22 1,07 9 Cas de base

+20 % 5 174 000 Indiquée 1,36 2,18 0,68 51 2 897 000 Présumée 2,34 0,29 1,28 11

Notes :

(1) L'analyse de sensibilité a été faite sur les ressources totales présentés au tableau 1.

(2) Dans la fosse, la teneur de coupure utilisée (cas de base -20 %) est une valeur in-situ de 30 $/t (équivalent à 0,55 % Cu ou à 1,24 % Zn).

(3) Dans la fosse, la teneur de coupure utilisée (cas de base) est une valeur in-situ de 36,70 $/t (équivalent à 0,67 % Cu ou à 1,52 % Zn).

(4) Dans la fosse, la teneur de coupure utilisée (cas de base +20 %) est une valeur in-situ de 45 $/t (équivalent à 0,82 % Cu ou à 1,86 % Zn).

(5) Sous la fosse, la teneur de coupure utilisée (cas de base -20 %) est une valeur in-situ de 80 $/t (équivalent à 1,45 % Cu ou à 3,31 % Zn).

(6) Sous la fosse, la teneur de coupure utilisée (cas de base) est une valeur in-situ de 100 $/t (équivalent à 1,82 % Cu ou à 4,13 % Zn).

(7) Sous la fosse, la teneur de coupure utilisée (cas de base +20 %) est une valeur in-situ de 120 $/t (équivalent à 2,18 % Cu ou à 4,96 % Zn).

(8) Les points (3) à (9) du tableau 1 s'appliquent au tableau (3).

L'estimation des ressources a été réalisée avec les paramètres suivants :

La banque de données comprend 254 forages pour un total de 115 311 m. Il s'agit de 191 trous de SOQUEM (depuis 2013) et 63 trous historiques.

La banque de données comprend également 41 606 analyses d'une longueur moyenne de 1,33 m par échantillon pour une longueur totale analysée de 55 195 m. Les carottes de forage de calibre NQ forées par SOQUEM ont été analysées par Actlabs en 2013-2014, par AGAT en 2015 (rééchantillonnage) et par ALS en 2016-2017.

L'estimation des ressources a été réalisée en utilisant l'interpolation par la distance inverse au carré (ID2).

Des blocs de 10 x 2 x 10 m ont été utilisés.

Modèle fait à partir de 84 sections espacées entre 8 à 50 m selon la densité locale des données (moyenne de 20 m). Il y a 37 volumes modélisés dont 28 volumes principalement minéralisés en Cu, 3 en Zn, et 6 en Ag. L'épaisseur minimum le long des forages est de 3 m, ce qui donne environ 2 m horizontalement.

Aucun écrêtage n'a été appliqué au Cu et au Zn car il n'y a pas de valeur extrême. L'or a été écrêté à 18 g/t, ce qui se traduit par une perte d'environ 2 % du métal. L'argent a été écrêté à 800 g/t, ce qui se traduit par une perte d'environ 3 % du métal. Une seule valeur d'or et 6 valeurs d'argent ont été écrêtées.

La densité utilisée est de 2,8 pour les volumes riches en Cu et en Ag, ainsi que de 2,95 pour les volumes riches en Zn. Ces densités sont basées sur 2 349 mesures exécutées par SOQUEM entre 2013 et 2017 à la suite des concertations entre SGS et SOQUEM.

Les paramètres d'optimisation de la fosse sont :

Prix : Cu : 5 500 $/t Zn : 2 420 $/t Au : 1 200 $/oz Ag : 16 $/oz Coûts : Extraction du minerai : 4,50 $/t Extraction de la roche stérile : 4 $/t Extraction du mort-terrain : 3 $/t Procédé : 25 $/t Général & administration : 3 $/t Récupération minière : 95 % Récupération usine : 90 % Dilution minière : 10 % Royautés : 0 % Densité de la roche stérile : 2,8 Densité du mort-terrain : 2,0 Angle des fosses : Dans la roche : 45° Dans le mort-terrain : 25°

La coupure économique sur les blocs a été appliquée sur la valeur in-situ des 4 métaux à potentiel économique. Cette valeur économique est estimée avec les prix suivants : Cu : 5 500 $/t Zn : 2 420 $/t Au : 1 200 $/oz Ag : 16 $/oz

La formule résultante de la valeur économique in-situ est : 55 ($/%) x Cu(%) + 24,2 ($/%) x Zn(%) + 38,6 ($/g) x Au(g/t) + 0,4676 ($/g) x Ag(g/t)



Yann Camus, ing. de SGS Canada inc., est une personne qualifiée indépendante, en vertu du Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »), et est responsable de l'information technique présentée dans le présent communiqué, incluant la vérification des données divulguées.

Olivier Grondin, géo. M.Sc., président-directeur général de SOQUEM, est une personne qualifiée au titre de la Norme canadienne 43-101 et a examiné et approuvé les renseignements scientifiques et techniques du présent communiqué, à l'exception des résultats de l'estimation des ressources.

Des protocoles stricts d'AQ/CQ ont été implantés dans le cadre des programmes d'exploration du projet B26 réalisés par SOQUEM, y compris l'insertion d'échantillons de matériel de référence certifié et de blancs de méthode.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale de Ressources Québec, est un acteur de premier plan dans l'exploration minière au Québec. SOQUEM a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur des ressources minérales du Québec. Elle a participé à plus de 350 projets d'exploration et pris part à d'importantes découvertes d'or, de diamant, de lithium et de plusieurs autres minéraux.

Olivier Grondin

Président-directeur général

819 874-3773

soquem.abitibi@soquem.qc.ca

soquem.qc.ca

