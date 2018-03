Le 20e Festival Habanos touche à sa fin avec une soirée de gala dédiée à la marque Partagás







La nouvelle ligne de cigares Línea Maduro de Partagás a été présentée au cours de la soirée

1 485 000 euros ont été levés lors de la traditionnelle vente aux enchères de caves à cigares

Le groupe Orishas a accompagné la soirée de sa musique, mettant la touche finale à la 20 e édition du Festival Habanos

L'acteur Demián Bichir, nominé pour l'Oscar du meilleur acteur, figurait parmi les invités

Le 20e Festival Habanos a pris fin avec la Soirée de gala, en hommage à une édition très spéciale, celle du 20e anniversaire du festival, destinée aux amoureux du meilleur tabac au monde, originaires de plus de 70 pays. La nouvelle ligne de cigares Línea Maduro de Partagás a été présentée, y compris deux nouvelles vitoles, reconnaissables à leur cape maduro.

Les participants ont pu ainsi savourer les nouvelles vitoles Maduro n° 2 (55 x 120 mm) et Maduro n° 3 (50 x 145 mm) et également la Maduro n° 1 (52 x 130 mm), présentées pour la première fois en 2015 pour La Casa del Habano et Habanos Specialists, et qui se joignent désormais au portefeuille standard de cette nouvelle ligne. Les capes maduro, à l'issue d'une période supplémentaire de fermentation, améliorent leur mélange très puissant, en accord avec la saveur traditionnelle et intense des Partagás. Ces Habanos sont fabriqués Totalmente a Mano con Tripa Larga (entièrement à la main avec de longues tripes) à partir de feuilles spécialement sélectionnées dans la région de Pinar del Río*, à Cuba*.

La Soirée de gala a été animée par des artistes comme Elain Morales, Yaser Manzano, Carlos Varela et Edesio Alejandro, Laritza Bacallao, Waldo Mendoza et Irene Rodríguez, et Habana Compas.

Le groupe cubain Orishas, très estimé sur le plan international, a ravi tous les participants, avec ses rythmes inimitables et sa qualité musicale.

Le Festival Habanos s'est terminé avec la traditionnelle vente aux enchères de 7 caves à cigares, qui a levé 1 485 000 euros qui seront reversés au système de santé publique cubain.

Les prix Habanos 2017 ont été attribués à : Franchesco Minetti, catégorie Communication, Ercan Hazar, catégorie Affaires, pour avoir développé le marché des cigares Habanos en Autriche, et Virginio Morales, catégorie Production.

Darius Namdar de Grande-Bretagne a remporté la 17e édition du concours international Habano Sommelier. Les finalistes de chaque pays ont dû participer à un test pratique de coupe et d'allumage de Habanos, ainsi qu'à une dégustation descriptive et une séance d'assemblage avec divers spiritueux.

La 1ère édition du Habanos World Challenge a été remportée par le couple d'aficionados Alexis Tsielepis et Raffi Der Gara Betian de Chypre.

Cette édition spéciale du 20e anniversaire du Festival Habanos a réuni plus de 2 200 participants en provenance de plus de 70 pays différents.

