/R E P R I S E -- Avis aux médias - Saint-Laurent célèbre ses 125 ans : portes ouvertes à la mairie/

QUOI :

De 13 h à 18 h, la mairie s'anime! À l'extérieur, les citoyens pourront voir de près un

camion d'incendie et des auto-patrouilles de la sécurité urbaine. À l'intérieur, les visiteurs

auront un accès inédit à certains espaces normalement non ouverts au public. Un

photomaton permettra de se faire photographier au pupitre du maire dans la salle du

conseil, et ainsi de conserver un superbe souvenir de l'événement. Enfin, la mascotte

Laurent sera présente au grand bonheur de tous! Café, jus et gâteau seront servis.