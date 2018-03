L'OSM exprime sa grande tristesse suite au déces de madame Jacqueline Desmarais et sa profonde reconnaissance envers cette grande mécène de la musique







MONTRÉAL, le 3 mars 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec tristesse et regrets que nous avons appris le décès de madame Jacqueline Desmarais. Le millieu des arts vient de perdre l'une de ses plus ferventes mécènes et mélomanes. Nos pensées vont à la famille et aux proches à qui nous exprimons nos plus vives condoléances.

Madame Desmarais était toujours membre du conseil d'administration de l'OSM. Elle a été intimement liée à l'histoire et au développement de l'Orchestre. En plus de toutes ses autres contributions au rayonnement de l'OSM, madame Desmarais l'a généreusement soutenu dans la récente acquisition d'un orgue exceptionnel de calibre mondial et son installation dans la Maison symphonique de Montréal. Elle a souhaité qu'il porte le nom de son fidèle ami, monsieur Pierre Béique, fondateur et premier directeur général de l'OSM, de 1939 à 1970 et de son irremplaçable contribution à la mission d'excellence de l'Orchestre. Le grand orgue Pierre Béique, inauguré le 28 mai 2014 à la Maison symphonique de Montréal, a été réalisé par Casavant Frères pour le compte de l'OSM. Il résonne depuis, attirant des milliers de mélomanes. Le prochain concert de l'OSM du mardi 6 mars s'ouvrira avec une pièce interprétée à la mémoire de madame Desmarais par l'organiste en résidence, Jean-Willy Kunz.

Le président du conseil d'administration de l'OSM, Monsieur Lucien Bouchard, a tenu à rendre un vibrant hommage à son amie madame Desmarais: "nous perdons aujourd'hui une grande dame de la musique qui a donné un soutien constant non pas seulement aux institutions liriques et musicales mais aussi à toute une pléiade de jeunes artistes de talents dans le domaine de la musique et du chant. Nous garderons son souvenir dans nos coeurs, retrouvant constamment dans nos pensées cette femme chaleureuse, amoureuse de la vie et des gens."

Le Directeur musical, Maestro Kent Nagano, a également rendue un hommage personnel à madame Jacqueline Desmarais en reconnaissance pour celle qui vient de nous quitter, Kent Nagano et l'OSM dédieront à sa mémoire une représentation du Requiem de Verdi dans la semaine du 19 mars. La date précise de ce concert sera annoncée ces jours-ci.

Madame Jacqueline Desmarais restera pour toutes et tous un exemple et un symbole de philanthropie engagée envers les arts, la musique et les jeunes.

