L'Orchestre Métropolitain salue la mémoire de Jacqueline Desmarais

MONTRÉAL, le 3 mars 2018 /CNW Telbec/ - L'Orchestre Métropolitain salue la mémoire de Madame Jacqueline Desmarais, décédée à l'âge de 89 ans. Mécène et philanthrope, elle a été animée par le désir de partager sa passion pour la musique. Pendant plus de quarante ans, elle a soutenu le milieu de la musique classique et contribué à la promotion de l'art lyrique au Québec et au Canada.

« Je suis profondément attristé par le départ de ma grande amie Jacqueline, une femme extraordinairement énergique et inspirante, une mécène passionnée pour la musique sous toutes ses formes. Son amour indéfectible pour les artistes et son flair unique pour le talent en a guidé plusieurs vers la réussite. Son oeuvre aura de nombreuses répercussions sur les générations à venir. Le milieu musical et artistique du monde entier, plus particulièrement au Canada, au Québec et à Montréal, est en deuil », indique Yannick Nézet-Séguin, directeur artistique et chef principal de l'Orchestre Métropolitain.

Erik J. Ryan, président du conseil d'administration de l'Orchestre Métropolitain, affirme que « la générosité de Madame Desmarais a contribué à la vitalité artistique et culturelle de Montréal et bien plus encore. Son apport à la culture est exemplaire. Avant d'être une grande mécène, Madame Desmarais était d'abord et avant tout une grande amoureuse de la musique, des musiciens, de la voix, de l'opéra. De nombreuses organisations liées à la musique sont reconnaissantes envers son engagement, notamment l'Orchestre Métropolitain, qui a pu compter sur sa générosité de longue date et encore récemment lors de sa première tournée européenne en novembre dernier. En mon nom et en celui de tous les membres de l'équipe de l'Orchestre Métropolitain, nous souhaitons offrir nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Jacqueline Desmarais ».

En 1997, elle a mis sur pied la Fondation Jacqueline Desmarais qui vise à promouvoir le travail de jeunes artistes lyriques canadiens. Madame Desmarais a été intronisée au Panthéon canadien de l'art lyrique en 1996. Elle a été nommée officière de l'Ordre du Canada, en 1999, chevalière de l'Ordre national de la Légion d'honneur, en 2011, grande officière de l'Ordre national du Québec, en 2012, et officière de l'Ordre du Canada, en 2013. Elle a aussi remporté un prix Rubies d'Opera Canada, en 2011, et le prix Hommage dans le cadre de la 19e édition des prix Opus remis par le Conseil québécois de la musique, en 2016.

