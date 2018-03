Le Gouvernement du Québec souligne la Journée internationale des données ouvertes







QUÉBEC, le 3 mars 2018 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée internationale des données ouvertes, le Gouvernement du Québec invite les Québécoises et les Québécois à visiter son portail Données Québec.

Au cours des deux dernières années, le Gouvernement du Québec s'est affilié à onze municipalités pour donner accès, dans un même site Web, à une multitude de renseignements qui concernent leur administration. L'objectif est d'offrir un meilleur accès aux données ouvertes d'intérêt pour le public, mais aussi d'en simplifier l'utilisation et le croisement.

Cette initiative vise à rapprocher l'État des citoyennes et des citoyens pour faciliter la participation de la population dans l'élaboration de solutions innovantes pour l'optimisation des services publics.

Le portail commun Données Québec compte plus de 975 jeux de données de plusieurs secteurs comme le transport, le tourisme, l'environnement et la culture.

Le Gouvernement du Québec et les onze villes partenaires de Données Québec organiseront, pour la deuxième année consécutive, la compétition de programmation panquébécoise HackQC, qui se tiendra à l'École de technologie supérieure de Montréal les 5 et 6 mai prochains. Cette année, les défis soumis aux participantes et participants seront orientés en fonction d'enjeux liés à l'environnement, soit les changements climatiques, la qualité de l'air, de l'eau et des sols, la gestion des matières résiduelles et la foresterie urbaine. Les détails pour l'inscription au HackQC 2018 seront bientôt accessibles sur Données Québec.

Citation :

« L'ouverture des données gouvernementales et leur réutilisation stimulent la création de nouveaux produits et services, contribuant ainsi au développement économique du Québec. Les données ouvertes ont des retombées positives sur la transparence de nos institutions, une valeur au coeur même de toute démocratie. J'invite donc le plus grand nombre à participer à la prochaine compétition HackQC et je lance le défi aux participantes et participants de se surpasser en matière d'innovation! »

Robert Poëti, ministre délégué à l'Intégrité des marchés publics et aux Ressources informationnelles

Faits saillants :

Le Gouvernement du Québec s'est affilié à onze villes partenaires, soit Blainville , Gatineau , Laval , Longueuil , Montréal, Québec, Repentigny , Rimouski , Saint-Félicien, Shawinigan et Sherbrooke .

