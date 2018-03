Décès de Jacqueline Desmarais, O.C., G.O.Q.







MONTRÉAL, le 3 mars 2018 /CNW Telbec/ - La famille Desmarais annonce que Mme Jacqueline Desmarais s'est éteinte aujourd'hui.

Mme Desmarais était l'épouse de l'honorable Paul G. Desmarais, décédé en 2013, et la mère de Paul Desmarais jr, d'André Desmarais, de Louise Desmarais et de Sophie Desmarais.

Des funérailles familiales privées auront lieu dans les prochains jours et seront suivies d'un service commémoratif dont la date sera annoncée par la famille Desmarais.

Mme Desmarais était fiduciaire de la Fiducie familiale résiduaire Desmarais (la « Fiducie »). La Fiducie exerce une emprise sur les entités de portefeuille familiales (collectivement, les « entités de portefeuille »), qui sont propriétaires de 48 668 392 actions privilégiées participantes et de 48 363 392 actions comportant des droits de vote limités de Power Corporation du Canada. La Fiducie a été établie au profit des membres de la famille de l'honorable Paul G. Desmarais, et les entités de portefeuille sont détenues par la Fiducie et des membres de la famille et des fiducies Desmarais au profit de ceux?ci. Conformément aux modalités régissant la Fiducie, Mme Desmarais a été remplacée à titre de fiduciaire par sa fille Sophie Desmarais. Les autres fiduciaires de la Fiducie sont Paul Desmarais jr, André Desmarais, Michel Plessis-Bélair et Guy Fortin. Les fiduciaires de la Fiducie agissent également à titre d'administrateurs à l'égard des droits de vote relativement aux entités de portefeuille. Les décisions relatives à l'exercice des droits de vote rattachés aux actions de Power Corporation du Canada contrôlées par la Fiducie et à l'aliénation de ces actions doivent être prises (sous réserve des droits de Paul Desmarais jr et d'André Desmarais d'exiger la vente ou la mise en gage d'un nombre maximal respectif de 15 millions et de 14 millions d'actions comportant des droits de vote limités comme il a été annoncé antérieurement) par la majorité des fiduciaires de la Fiducie, à l'exclusion de Sophie Desmarais.

L'adresse de la Fiducie est le 759, rue du Square?Victoria, bureau 520, Montréal (Québec) H2Y 2J7. Une déclaration selon le système d'alerte sera déposée par la Fiducie conformément à la législation en valeurs mobilières applicable et sera accessible au www.sedar.com.

