La ministre Lise Thériault dresse un bilan positif de sa mission en Grande-Bretagne, en Belgique et en Suisse







GENÈVE, le 3 mars 2018 /CNW Telbec/ - Au terme d'une mission qui l'a menée en Grande-Bretagne, en Belgique et en Suisse, la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Mme Lise Thériault, a dressé un bilan positif de ses échanges avec des représentants d'organisations et d'instances publiques du domaine de la consommation.

Lors de sa mission, Mme Thériault était accompagnée de la vice-présidente aux affaires publiques, institutionnelles et organisationnelles de l'Office de la protection du consommateur, Mme Marjorie Théberge. Au total, elles ont pris part à plus d'une vingtaine de rencontres, au cours desquelles elles ont pu aborder divers aspects liés au droit de la consommation et à la protection des consommateurs, dont la revente de billets de spectacles.

Citation :

« Le marché de la consommation évolue constamment et apporte son lot de défis pour tous les gouvernements, dont celui du Québec. Pour les relever, nous avons besoin de conjuguer nos forces et de partager nos expertises respectives, comme nous avons pu le faire à l'occasion de cette mission. Ainsi, en tirant profit des savoirs et des expertises de chacun des États, nous sommes davantage outillés pour proposer des actions innovantes qui s'inspirent des meilleures pratiques et qui sont adaptées aux réalités changeantes, au bénéfice des consommateurs. »

Lise Thériault, ministre responsable de Protection des consommateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

La mission de la ministre Thériault l'a menée à Londres, à Bruxelles , à Genève, à Lausanne et à Berne, entre le 25 février et le 3 mars 2018.

, à Genève, à Lausanne et à Berne, entre le 25 février et le 3 mars 2018. Cette visite visait à favoriser l'échange d'expériences et de bonnes pratiques en matière de droit de la consommation et de protection des consommateurs.

Source :

Clémence Beaulieu Gendron

Attachée de presse de la

ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation

et ministre responsable de la région de Lanaudière

418 691-2030

SOURCE Office de la protection du consommateur

Communiqué envoyé le 3 mars 2018 à 09:00 et diffusé par :