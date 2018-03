ODEM accélère le développement bêta après une levée de fonds de 2,2 millions d'euros qui dépasse l'objectif de prévente de l'ICO







CHIASSO, Suisse, 3 mars 2018 /PRNewswire/ -- ODEM.IO, la place de marché de l'éducation à la demande, accélère le développement de la version bêta de sa plateforme d'éducation basée blockchain après avoir généré 2,2 millions d'euros (2,7 millions USD) dans sa prévente d'ICO, plus du double de la levée de fonds projetée.

ODEM, une société de technologie suisse qui emploie la blockchain, ou technologie de grand livre distribué, pour rendre l'éducation internationale plus accessible et plus abordable, élargit également son équipe de développement en préparation du lancement de la version bêta de sa plateforme d'éducation en juillet 2018.

« Nous sommes ravis de déployer notre produit de prévente et d'accélérer le rythme du développement bêta », déclare Richard Maaghul, président-directeur général d'ODEM. « Nous avons maintenant l'équipe et les ressources nécessaires pour montrer au monde que nous pouvons utiliser la technologie blockchain pour perturber l'éducation internationale de façon positive. »

La plateforme ODEM utilise la blockchain pour coordonner les cours en présentiel et les dispositifs pour les professeurs, les salles de cours, les vols, les hôtels, la restauration et les services multimédia pour les étudiants internationaux, les managers et les cadres supérieurs d'entreprise.

La plateforme, qui compte KPMG Suisse parmi ses conseillers, bouleverse le secteur international de l'éducation fort de 6 billions USD en rationalisant l'organisation des cours universitaires « en présentiel ».

En utilisant la blockchain, le système de cryptage qui sous-tend les jetons numériques tels que Bitcoin et Ethereum, ODEM permet aux étudiants de façonner et de contrôler leur éducation. Technologiquement, la plateforme prend rapidement forme sous le leadership du Dr. Adel ElMessiry, mentor principal d'ODEM en matière de technologie.

« Notre équipe cloud ODEM travaille d'arrache-pied pour produire la première version de ce qui sera une plateforme à base de rôles », déclare Dr. ElMessiry. « En même temps, notre équipe d'application a commencé à assembler tous les aspects blockchain du système ODEM. »

ODEM, qui aspire à devenir l'Airbnb de l'éducation internationale, est en partenariat avec Excelorators Inc., une société basée à Cambridge, dans le Massachusetts, pour la conception et le déploiement de la plateforme ODEM. ODEM lève actuellement des capitaux supplémentaires en vendant des jetons ODEM dans le cadre d'une ICO (« initial coin offering »), menée conformément aux directives suisses sur les cryptomonnaies. ODEM a déjà levé 2,49 millions d'euros (3,05 millions USD) via l'ICO et la prévente. Les jetons ODEM serviront de licence logicielle pour les utilisateurs de la plateforme.

Excelorators, une société établie en 2012, entretient des relations avec plus de 200 professeurs et maîtres de conférences qui seront fort probablement des adeptes de la première heure. Au cours des 12 prochains mois, ODEM et Excelorators comptent générer 10 millions USD de ventes en assurant la transition de la clientèle d'Excelorators vers la version bêta de la plateforme ODEM.

ODEM poursuit le traitement des enregistrements Know-Your-Customer (KYC) pour son « initial coin offering » publique. Tous les participants doivent montrer une preuve d'identité avant d'acquérir des jetons. Cette divulgation reflète les directives internationales visant à assurer la légitimité des fonds levés.

KPMG est conseiller légal d'ODEM tandis que SICOS (Lux) S.C.S. a fourni à ODEM des conseils et des avis sur la crowdsale et sa structure.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : ODEM.IO. Ou participez à la conversation ODEM sur Telegram.

