Hub International acquiert les actions de GMS Insurance (SWO) Inc., établi en Ontario

CHICAGO, 2 mars 2018 /CNW/ - Hub International Limited (Hub), un chef de file mondial en courtage d'assurances, a annoncé aujourd'hui avoir fait l'acquisition des actions de GMS Insurance (SWO) Inc. (GMS Insurance). Les conditions de cette acquisition n'ont pas été divulguées.

Établie à Kitchener, en Ontario, GMS Insurance est une firme indépendante d'experts-conseils en avantages sociaux qui offre ses services aux clients du sud-ouest de l'Ontario et de la région du Grand Toronto. GMS Insurance fournit une solution complète répondant aux besoins de leurs clients en matière de prestations de retraite et des avantages sociaux de leurs employés. Elle apporte son expertise et tire parti des relations avec les assureurs pour guider les équipes en entreprise à réaliser leurs objectifs en ce qui concerne les régimes. GMS Insurance emploie de nombreux consultants qui se spécialisent dans différents marchés pour diverses entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises en démarrage ou des grandes entreprises nationales ou internationales.

GMS Insurance rejoint Hub Ontario et Jonathan Shantz, président de GMS Insurance, relèvera de Greg Belton, président exécutif de HUB Ontario.

À propos des activités de fusions et acquisitions de Hub

Hub International Limited se consacre à croître de façon naturelle par le biais d'acquisitions en vue d'élargir sa présence géographique et de renforcer son expertise en matière de produits et ses connaissances du secteur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'expérience des fusions et acquisitions de Hub, veuillez consulter WeAreHub.com.

À propos de Hub International

Établie à Chicago (Illinois), Hub International Limited est une importante société mondiale de courtage d'assurances qui offre des produits et services d'assurances de dommages, de vie et maladie, des avantages sociaux et d'investissements et de gestion de risques, à partir de ses bureaux situés partout en Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter hubinternational.com.

