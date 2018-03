Couche-Tard retire de ses tablettes la boisson alcoolisée « FCKD UP »







LAVAL, Qc, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - À la suite des événements survenus dans les dernières heures, Couche-Tard a pris la décision de volontairement retirer de ses tablettes la boisson alcoolisée « FCKD UP ». Une directive a été émise à tous les magasins de retirer immédiatement les produits.

Bien que ce produit soit tout à fait légal pour la vente, agir de manière responsable est une façon de faire au quotidien chez Couche-Tard et c'est pourquoi une telle décision a été prise aujourd'hui.

Chez Couche-Tard, nous appliquons la même rigueur dans la vente de produits réglementés qu'il s'agisse d'alcool, de tabac ou de loterie. Nous nous assurons en tout temps que l'acheteur a l'âge requis pour acheter ces produits. Nos politiques à cet égard sont très strictes.

