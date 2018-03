Avis - Produits injectables et médicaments d'ordonnance non autorisés saisis au Total Health Centre à Williams Lake en Colombie-Britannique : Produits administrés et vendus par une personne prétendant être un médecin diplômé







OTTAWA, le 2 mars 2018 /CNW/ -

Problème

Santé Canada avise les Canadiens que plusieurs produits injectables et médicaments d'ordonnance non autorisés ont été saisis au Total Health Centre (177, rue Yorston) à Williams Lake, en C.-B., puisqu'ils peuvent poser de graves risques de santé.

Les produits comprennent des crèmes de progestérone, des capsules de thyroïde et de L-Dopa (aussi connu sous le nom de levodopa), ainsi que des produits à forte dose de vitamine D non autorisés. Les étiquettes de ces produits indiquent qu'ils contiennent des ingrédients qui exigent un permis de vente au Canada. Les produits de santé non autorisés n'ont pas été approuvés par Santé Canada, ce qui signifie que leur innocuité, leur efficacité et leur qualité n'ont pas été analysées. La vente de produits de santé non autorisés au Canada est illégale.

Les produits saisis comprennent aussi divers médicaments injectables. Certains des produits portaient l'étiquette « à l'usage des médecins seulement ».

À l'heure actuelle, ni le propriétaire ni aucun des employés du Total Health Centre n'est autorisé à pratiquer la médecine en tant que médecin ou naturopathe.

Personnes touchées

Les consommateurs ayant acheté ou utilisé l'un ou l'autre des produits concernés.

Les consommateurs à qui l'on a administré l'un ou l'autre de ces produits au Total Health Centre situé au 177, rue Yorston à Williams Lake en C.-B.

Produits concernés

Plusieurs produits ont été saisis au Total Health Centre et comprennent les produits suivants que les consommateurs ont pu acheter :

Produits Ingrédients sur l'étiquette Natural Progesterone Cream de Source Naturals (pot de 4 oz, tube de 4 oz et tube de 2 oz) Progestérone Natural Progesterone Cream de Now Solutions Progestérone ThyroPlex pour femmes de Life Enhancement Thyroïde Mucuna Pruriens Mood Support 15% L-dopa L-Dopa Vitamine D3 5000 IU de Doctor's Best Vitamine D 3 (5000 IU) Now High Potency Vitamin D-3 2000 IU Vitamine D 3 (2000 IU)

Ce que les consommateurs doivent faire

N'utilisez pas ces produits. Consultez un professionnel de la santé autorisé si vous avez utilisé l'un ou l'autre de ces produits ou si vous avez reçu un traitement au Total Health Centre et que vous avez des préoccupations par rapport à votre santé.

Vérifiez le statut des personnes qui se présentent comme médecins auprès du collège des médecins et des chirurgiens de votre province ou de votre territoire.

Vérifiez le statut des personnes qui se présentent comme naturopathe auprès du collège des naturopathes de votre province ou de votre territoire, s'il y a lieu.

Signalez toute préoccupation en matière de pratique de médecine illégale au collège des médecins et des chirurgiens ou au collège des naturopathes de votre province ou de votre territoire, le cas échéant.

Lisez l'étiquette des produits pour vérifier que les produits ont été autorisés à la vente par Santé Canada . Les produits de santé autorisés présentent un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un code de médicament homéopathique (DIN-HM) à huit chiffres. Vous pouvez aussi vérifier si les produits ont été autorisés à la vente en cherchant dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé Canada .

. Les produits de santé autorisés présentent un numéro d'identification du médicament (DIN), un numéro de produit naturel (NPN) ou un code de médicament homéopathique (DIN-HM) à huit chiffres. Vous pouvez aussi vérifier si les produits ont été autorisés à la vente en cherchant dans la Base de données sur les produits pharmaceutiques et la Base de données sur les produits de santé naturels homologués de Santé . Signalez tout effet indésirable des produits de santé à Santé Canada en composant le numéro sans frais 1?866?234?2345 ou en remplissant une déclaration en ligne, par courriel ou par télécopieur.

en composant le numéro sans frais 1?866?234?2345 ou en remplissant une déclaration en ligne, par courriel ou par télécopieur. Signalez des plaintes concernant les produits de santé à Santé Canada en composant le numéro sans frais 1?800?267?9675 ou en remplissant un formulaire de plainte en ligne.

Ce que fait Santé Canada

Le College of Physicians & Surgeons of British Columbia (CPSBC) a avisé Santé Canada de ce problème. Santé Canada a saisi les produits injectables et les médicaments d'ordonnance non autorisés du Total Health Centre.

Santé Canada a avisé le CPSBC ainsi que le collège des naturopathes de la Colombie-Britannique (CNCB) des mesures qu'il a prises. La pratique de la médecine et de la naturopathie est réglementée par les provinces et les territoires. Santé Canada est en contact avec les collèges professionnels compétents de la Colombie-Britannique. Le Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique a informé Santé Canada qu'il poursuit son enquête.

Santé Canada travaille avec l'Agence des services frontaliers du Canada pour aider à prévenir toute importation future de ces produits.

Contexte



Le CPSBC et le CNCB ont confirmé par l'entremise d'un examen de leurs dossiers qu'aucune personne inscrite n'était autorisée à pratique la médecine ou la naturopathie au Total Health Centre à Williams Lake en C.-B. à l'heure actuelle.

L-Dopa, aussi connu sous le nom de levodopa, est un médicament d'ordonnance qui est combiné à d'autres ingrédients médicamenteux dans les médicaments utilisés contre le Parkinson. Il ne doit être utilisé que sous la supervision d'un professionnel de la santé. Le levodopa peut interagir avec des médicaments prescrits contre l'hypertension artérielle, et ne doit pas être utilisé par les femmes enceintes, les femmes qui envisagent d'être enceintes ou les femmes qui allaitent. Il ne doit pas non plus être utilisé par les personnes atteintes d'un glaucome par fermeture de l'angle, d'une maladie cardiaque, hépatique, rénale, pulmonaire ou hormonale non traitée, ayant des antécédents de mélanome, les personnes qui ont récemment reçu un traitement par certains inhibiteurs de la monoamine-oxydase (IMAO), ou celles qui ne doivent pas prendre de médicaments comme l'isoproterenol, des amphétamines ou de l'épinéphrine. Les effets secondaires qui nécessitent des soins médicaux sont des mouvements incontrôlables du visage, des paupières, de la bouche, de la langue, du cou, des bras, des mains ou des jambes, une nausée ou des vomissements graves ou persistants, des battements de coeur irréguliers ou des palpitations dans la poitrine, un sentiment de tête légère au moment de se lever rapidement, ou des modifications inhabituelles de l'humeur ou du comportement.

La progestérone est un médicament d'ordonnance qu'on peut associer à de graves effets secondaires, surtout chez les patients susceptibles de faire des caillots sanguins. Les patients qui prennent des médicaments contenant de la progestérone (tels que les contraceptifs oraux ou le traitement hormonal substitutif) courir un risque accru en raison de leur niveau d'exposition globale à la progestérone. Toutefois, si ce produit non autorisé contient de la crème de progestérone comme indiqué sur l'étiquette, les problèmes de santé surviendraient probablement après une utilisation à long terme.

Lathyroïde est un médicament d'ordonnance couramment utilisé pour traiter une fonction thyroïdienne diminuée ou absente, appelée hypothyroïdie. Les patients qui utilisent aussi des médicaments visant à traiter le diabète et les caillots sanguins doivent utiliser les produits qui contiennent l'hormone thyroïdienne avec précaution. Les patients atteints de maladies cardiaques, telles que l'angine de poitrine et l'hypertension artérielle, et les personnes âgées courent aussi un risque puisqu'ils sont exposés à une probabilité accrue de maladies cardiaques.

La vitamine D est un médicament d'ordonnance lorsqu'elle est prise par voie orale et sa dose quotidienne recommandée s'élève à plus de 1000 unités internationales (IU). Des niveaux excessifs de vitamine D peuvent entraîner une « intoxication » à la vitamine D pouvant provoquer des maux de tête, la nausée, des vomissements, la constipation, la perte d'appétit, l'irritabilité, la déshydratation, la fatigue et la perte de poids. Les femmes enceintes en particulier ne doivent pas prendre une dose de vitamine D qui excède l'apport maximal tolérable quotidien chez les adultes (4 000 IU).

Restez branché à Santé Canada et recevez les derniers avis et les rappels de produits.

Also available in English.

SOURCE Santé Canada

Communiqué envoyé le 2 mars 2018 à 17:56 et diffusé par :