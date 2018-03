Norbert Morin annonce une aide financière de plus de 36 000 $ à sept municipalités de Côte-du-Sud pour des projets pour les familles







Élaboration et mise à jour des politiques familiales des municipalités

SAINT-PASCAL, QC, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - Dans le but d'appuyer l'élaboration ou la mise à jour d'une politique familiale, le gouvernement du Québec octroie une aide financière de 36 498 $ à sept municipalités de la circonscription de Côte-du-Sud dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales municipales. Cette annonce a été faite aujourd'hui par le député et whip adjoint du gouvernement, M. Norbert Morin, au nom du ministre de la Famille, M. Luc Fortin.

La mise en oeuvre d'une politique familiale municipale favorise la prise en considération des besoins des familles dans tous les domaines d'intervention, qu'il s'agisse de sécurité, de transport, d'habitation ou encore de culture et de loisirs.

Citations

« L'aide financière accordée permettra à ces municipalités de mettre à jour leur politique familiale. Cette annonce témoigne de la volonté réelle du gouvernement d'investir dans l'avenir des collectivités. Je tiens à saluer cette initiative qui profitera aux citoyens de la circonscription de Côte-du-Sud. Je suis convaincu que les familles de notre communauté s'approprieront les nouveaux projets et qu'elles en feront de véritables succès sur toute la ligne. »

Norbert Morin, député de Côte-du-Sud et whip adjoint du gouvernement

« Améliorer la qualité de vie des familles québécoises est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous sommes heureux d'appuyer les initiatives de plus de 50 municipalités et MRC qui souhaitent créer un environnement favorable au développement des enfants et au mieux-être des familles. Ces projets permettront de mieux répondre aux besoins des familles en favorisant l'adaptation de leur milieu de vie. »

Luc Fortin, ministre de la Famille

Faits saillants :

La Municipalité de Tourville recevra 5 250 $ pour la mise à jour de sa politique familiale.

recevra 5 250 $ pour la mise à jour de sa politique familiale. La Municipalité de Saint-Adalbert recevra 5 250 $ pour la mise à jour de sa politique familiale.

recevra 5 250 $ pour la mise à jour de sa politique familiale. La Municipalité de la Paroisse de Sainte-Louise recevra 5 250 $ pour la mise à jour de sa politique familiale.

recevra 5 250 $ pour la mise à jour de sa politique familiale. La Municipalité de Paroisse de Saint-Joseph-de-Kamouraska recevra 4 998 $ pour la mise à jour de sa politique familiale.

recevra 4 998 $ pour la mise à jour de sa politique familiale. La Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant recevra 5 250 $ pour la mise à jour de sa politique familiale.

recevra 5 250 $ pour la mise à jour de sa politique familiale. La Municipalité de Saint-Pacôme recevra 5 250 $ pour la mise à jour de sa politique familiale.

La Paroisse de Saint-Philippe -de-Néri recevra 5 250 $ pour la mise à jour de sa politique familiale.

-de-Néri recevra 5 250 $ pour la mise à jour de sa politique familiale. À ce jour, 803 municipalités et 35 MRC se sont dotées d'une politique familiale municipale ou sont en voie de le faire grâce à ce programme. Ce dernier a permis d'atteindre 7,4 millions de personnes, soit 90 % de la population québécoise.

Depuis 2002, ce programme assure aux municipalités et aux municipalités régionales de comté un soutien financier et technique pour l'élaboration ou la mise à jour d'une politique familiale municipale.

À cette subvention s'ajoute un soutien technique offert par le Carrefour action municipale et famille (CAMF).

