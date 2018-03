eMotorWerks développe ses activités en Europe pour accélérer l'adoption de la recharge intelligente en synergie avec les réseaux électriques







Suite au rachat de la compagnie par l'énergéticien Enel, cette expansion va permettre aux consommateurs Européens de bénéficier de solutions de recharge intelligentes et sera menée par une équipe de direction chevronnée à Berlin, Paris et Londres

BERLIN, 2 mars 2018 /PRNewswire/ -- Poursuivant sa croissance après son rachat par Enel, eMotorWerks, le fournisseur de bornes de recharge pour véhicules électriques (VE) annonce le développement de ses activités européennes et le lancement de sa station de recharge JuiceBox Pro 32. L'entreprise a installé son siège européen à Berlin et a ouvert des bureaux à Londres et Paris. La compagnie a également obtenu la certification CE pour sa gamme de produits JuiceBox qui complète les stations de recharge publiques et les bornes DC à recharge rapide déjà commercialisées par Enel en Europe.

"Nous avons toujours eu une ambition internationale et une volonté de servir nos clients dans le monde entier. Renforcer notre présence en Europe nous permet de répondre à une demande en pleine croissance et de garantir que les conducteurs de véhicules électriques et leurs fournisseurs d'électricité européens tirent parti de tout ce que nos solutions de recharge intelligentes ont a offrir," a déclaré Valery Miftakhov, fondateur et PDG d'eMotorWerks. "Notre expansion s'inscrit dans la stratégie globale d'Enel de développer des infrastructures de recharge intelligentes et connectées au système électrique européen."

"Nous avons déjà établi de nombreux partenariats en Europe et une présence directe sur ce marché est la prochaine étape logique pour aider les fournisseurs d'énergie à gérer la vague d'adoption de véhicules électriques », a déclaré Sergey Kiselev, VP Europe. "Renforcées par notre appartenance au groupe Enel, nos équipes européennes vont pouvoir accompagner la croissance remarquable du parc de véhicules électriques en offrant des solutions de recharge intelligentes et des services énergétiques adaptés aux besoins des réseaux électriques et des automobilistes européens."

Les stations de recharge JuiceBox, en tête des classements de consommateurs en Amérique du Nord, et la plateforme logicielle JuiceNet, qui agrège, optimise et valorise les flux d'énergie liés à la recharge, ouvrent de nouveaux horizons aux automobilistes européens. Avec la gamme JuiceBox de bornes résidentielles et commerciales, les conducteurs de véhicules électriques bénéficient d'une solution de recharge puissante, d'un produit fiable et éprouvé, ainsi que d'une visibilité et d'un contrôle complets de la recharge via leur smartphone.

« JuiceBox et JuiceNet sont la prochaine génération des technologies de recharge pour véhicules électriques, déjà largement déployée en Amérique du Nord », a déclaré Vincent Schachter, SVP Services Energétiques. « Les progrès que nous avons accomplis permettent à Enel et à nos partenaires des secteurs de l'énergie et de l'automobile de gérer de façon active les courbes de demande des véhicules électriques en prenant en compte les signaux du réseau ou des marchés, d'éviter les pointes de consommation, d'exercer un meilleur contrôle sur la recharge à l'échelle régionale et locale, de limiter les coûts de recharge comme les coûts de renforcement du réseau. Tout cela contribue à une meilleure intégration entre mobilité et système électrique, et à une réduction significative du coût de la conduite électrique.

L'expansion d'eMotorWerks s'appuie sur la présence d'Enel en Europe en tant que fournisseur d'électricité traditionnelle et renouvelable et sur sa forte présence sur le marché de la recharge rapide DC et de la recharge bidirectionnelle véhicule-réseau grâce à ses bornes de recharge déjà déployées dans le sud de l'Europe, au Royaume-Uni et en Roumanie. À ce jour, eMotorWerks a déployé près de 30 000 stations de recharge intelligentes dans le monde entier sur des sites résidentiels, commerciaux et publics.

À propos d'eMotorWerks :

eMotorWerks est une entreprise du groupe Enel qui révolutionne le marché de la recharge pour véhicules électriques (VE) avec ses bornes de recharge intelligentes, connectées au système électrique par la plateforme logicielle JuiceNet. JuiceNet permet d'optimiser l'efficacité et la vitesse de la recharge, tout en offrant aux propriétaires de VE un contrôle et une visibilité intuitifs. En ajustant la courbe de consommation d'électricité, les stations de recharge pilotées par JuiceNet aident les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires de réseau à réduire leurs coûts, soulager la congestion du réseau et augmenter l'utilisation des énergies renouvelables. eMotorWerks contribue à l'écosystème de la recharge des VE en s'associant avec les fabricants de véhicules électriques et avec d'autres fournisseurs de bornes de recharge pour offrir aux énergéticiens une plateforme d'équilibrage de la demande et d'optimisation du réseau. En 2017, l'entreprise a été rachetée par Enel, fournisseur d'énergie et acteur de premier plan sur les marchés mondiaux de l'électricité, du gaz et des énergies renouvelables. Pour en savoir plus sur eMotorWerks, rendez-vous sur www.emotorwerks.com, Twitter (@eMotorWerks), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/electric-motor-werks-inc-) et Facebook (https://www.facebook.com/eMotorWerks).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/646691/juicebox_32.jpg

Communiqué envoyé le 2 mars 2018 à 15:39 et diffusé par :