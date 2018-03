Le CN remet 500 000 $ au Canadian Rail Research Laboratory de l'Université de l'Alberta pour soutenir des études sur l'efficience et la sécurité







Le CN (TSX:CNR) (NYSE:CNI) et l'Université de l'Alberta ont annoncé aujourd'hui que l'entreprise renouvelle son partenariat de longue date avec le Canadian Rail Research Laboratory en lui remettant une somme de 500 000 $.



« Le Canadian Rail Research Laboratory est à l'origine d'idées et d'innovations qui ont amélioré la sécurité ferroviaire et la fiabilité des chemins de fer, a déclaré Kevin Day, directeur principal, analyse des données et technologie au CN. Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration stratégique et impatients de développer de nouveaux projets visant l'amélioration de la sécurité et de l'efficience du chemin de fer. »

Avec le don annoncé aujourd'hui, le CN s'est engagé à remettre plus de 1 M$ au Canadian Rail Research Laboratory (CaRRL) depuis 2011.

Établi en 2010 à l'Université de l'Alberta, le laboratoire est le fruit d'une collaboration au sein de l'industrie qui a analysé les systèmes de frein à air des trains et la réglementation liée au transport des marchandises dangereuses. Au cours des prochaines années, le CaRRL poursuivra ses efforts d'amélioration de l'efficience et de la sécurité de l'exploitation ferroviaire; il se penchera en particulier sur la performance des voies et du matériel roulant, et sur l'optimisation de l'exploitation dans les conditions hivernales difficiles au Canada.

« L'engagement du CN envers la sécurité et la fiabilité de l'exploitation correspond parfaitement à notre expertise dans ce domaine et à nos valeurs communes, axées sur l'amélioration de la performance et de la sécurité, au bénéfice du public, a précisé Michael T. Henry, professeur associé de l'Université de l'Alberta et directeur associé du CaRRL. Nous apprécions le soutien et la participation du CN dans le cadre de cette importante recherche. »

Véritable pilier de l'économie, le CN compte sur une équipe d'environ 24 000 cheminots qui transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca.

