Hommage à notre président du conseil d'administration M. Franklin Delaney, un être inspirant et d'exception







MONTRÉAL, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris hier le décès de M. Franklin Delaney. Toute l'équipe du Fonds Québecor, son personnel et son conseil d'administration tiennent à lui rendre un vibrant hommage et à le remercier pour ses 50 années de travail efficacement consacrées au secteur de l'audiovisuel d'ici.

Il a été, à l'automne 1999, l'un des cofondateurs du Fonds Québecor, dont il a dirigé avec une main de maître les destinées du conseil d'administration, de sa création jusqu'à aujourd'hui. Franklin Delaney fut un bâtisseur remarquable, créatif et enthousiaste qui possédait une grande intelligence du coeur et une rare vivacité d'esprit.

Nous offrons nos sympathies les plus sincères à son épouse Geneviève, à ses deux filles Chantale et Danielle ainsi qu'à sa nombreuse famille personnelle et professionnelle.

Nous garderons tous de Franklin le souvenir d'un être inspirant et d'exception.

