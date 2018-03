Avis aux médias - Invitation à une séance de prise d'images - L'hôtel de ville ouvre ses portes pour la Nuit blanche dans une ambiance électrique!







MONTRÉAL, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - La présidente du conseil de ville, Mme Cathy Wong, et la responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Christine Gosselin, invitent les représentants des médias à une séance de prise d'images lors des activités qui se dérouleront à l'hôtel de ville dans le cadre de la Nuit blanche, avec la collaboration de l'organisme MU et la Société des arts technologiques (SAT).

Mmes Wong et Gosselin donneront le coup d'envoi à cette soirée qui unira les arts visuels aux arts numériques et au cours de laquelle les visiteurs seront conviés à créer une oeuvre inspirée des nouvelles armoiries de la Ville, entourés de projections et de performances musicales inédites.

La séance de prise d'images aura lieu :

Date : Samedi 3 mars 2018



Heure : De 20 h à 1 h (Lancement avec les élu.es à 20h15)



Lieu : Hôtel de Ville

275, rue Notre-Dame Est

