Femmes autochtones du Québec reçoit 301 600 $ pour l'organisation de rassemblements autochtones intergénérationnels







Amélioration de la qualité de vie des Autochtones

KAHNAWAKE, QC, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - Dans le but de favoriser la transmission des savoirs historiques et culturels des femmes aînées des communautés autochtones aux plus jeunes générations, le gouvernement du Québec apporte une aide financière de 301 600 $ à Femmes autochtones du Québec pour son projet À l'écoute de la sagesse de Niokominanak. Cette aide est accordée dans le cadre du programme Québec ami des aînés (QADA), volet Soutien à des projets d'expérimentation, de recherche-action et de déploiement.

C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui le député de Châteauguay, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, M. Pierre Moreau, et le ministre responsable des Affaires autochtones, M. Geoffrey Kelley, au nom de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau.

Le projet prévoit la tenue de 11 rassemblements autochtones dans autant de communautés et prenant la forme d'activités intergénérationnelles. Ces activités réuniront des femmes aînées et des jeunes filles des nations suivantes : Abénaquis, Algonquins, Attikameks, Cris, Hurons-Wendats, Innus, Malécites, Micmacs, Mohawks et Naskapis. Une rencontre est également prévue pour celles résidant dans la ville de Montréal.

Citations

« Je me réjouis qu'un organisme de la circonscription de Châteauguay mette en place un projet qui favorise la participation sociale des aînés et la pleine reconnaissance de leur apport aux communautés. Bravo à Femmes autochtones du Québec pour cette initiative inspirante qui permettra à des femmes aînées de transmettre aux jeunes leur expérience et leur sagesse et de partager avec tous la richesse de leur savoir. »

Pierre Moreau, député de Châteauguay, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Dans toute société, les aînés jouent un rôle essentiel dans la transmission de la culture, de l'histoire et des traditions. Cette réalité est particulièrement vraie pour les peuples autochtones qui ont des racines très profondes au Québec. Le projet À l'écoute de la sagesse de Niokominanak, né de l'initiative de Femmes autochtones du Québec, offrira donc une nouvelle vitrine aux femmes aînées pour partager leurs savoirs et leurs histoires avec les jeunes filles de leurs communautés. Notre gouvernement reconnaît l'importance de ces échanges. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à un projet qui valorisera l'engagement des femmes aînées et qui contribuera au renforcement des liens qui unissent les communautés. »

Geoffrey Kelley, ministre responsable des Affaires autochtones

« Notre gouvernement est convaincu que le fait de favoriser la participation active des personnes aînées à la société contribue à leur mieux-être, en plus de profiter à l'ensemble de la population. La somme versée aujourd'hui contribuera à la réalisation d'une autre action concrète à l'échelle locale, régionale et nationale pour faire de notre société un Québec pour tous les âges. »

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

Faits saillants

Le programme QADA s'adresse principalement aux organismes à but non lucratif qui offrent des services et des activités pour adapter les milieux de vie aux réalités des personnes aînées, en vue de permettre à ces dernières de rester chez elles, dans leur communauté, dans des environnements sains, sécuritaires et accueillants. Il vise également à favoriser la participation de ces personnes au développement social, économique et culturel de leur communauté.





Le volet Soutien à des projets d'expérimentation, de recherche-action ou de déploiement soutient des projets à portée nationale. En 2017?2018, 3,9 millions de dollars sont accordés pour la mise en oeuvre de 13 projets, y compris le projet de Femmes autochtones du Québec.

Lien connexe

Programme Québec ami des aînés :

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/quebec_ami_des_aines/Pages/index.aspx

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

