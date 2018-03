Suwning offre jusqu'à 50 % de rabais sur une sélection de forfaits vacances durant son solde Mars en folie







MONTRÉAL, 02 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Même si depuis une semaine la température est au-dessus des normes saisonnières dans la majorité du pays, les prévisions météorologiques suggèrent que le mois de mars sera froid et tempétueux. Voilà pourquoi Sunwing lance aujourd'hui son solde Mars en folie, une promotion qui mettra sans doute le sourire aux lèvres de beaucoup. Entre le 2 et 9 mars, le voyagiste offrira jusqu'à 50 % de rabais sur une sélection de forfaits, incluant pour des départs en mars et en avril. Les places sont limitées et elles s'envolent très vite. Les Canadiens souhaitant échapper à l'hiver pour se rendre au soleil devront donc se dépêcher s'ils veulent profiter de cette dernière chance de s'évader vers une plage tropicale tout en économisant.



Sunwing, le no1 des vacances dans le sud, offre une grande sélection d'hôtels idéaux pour les vacances luxueuses, en famille ou entre adultes. Durant le solde Mars en folie, les familles pourront profiter d'économies généreuses sur leur séjour au Viva Wyndham Maya, un magnifique hôtel familial situé sur la Riviera Maya du Mexique. Cette propriété, un chouchou des clients Sunwing, offre un emplacement commode, à proximité de Playa del Carmen, ainsi qu'un grand nombre de commodités destinées aux familles, telles que le Viva Kids Club, un miniclub débordant d'activités, un mur d'escalade et un trapèze.

Les groupes d'amis ou les grandes familles, de leur côté, apprécieront les grands rabais qu'offre le Tropical Beach Princess Beach Resort & Spa, une propriété à Punta Cana, en République dominicaine, accueillant année après année un grand nombre de clients fidèles. Cet hôtel, qui est situé la plage pittoresque de Bavaro Beach, offre des chambres spacieuses pouvant accommoder jusqu'à cinq personnes, ainsi que deux piscines scintillantes, un service de navette gratuit pour aller à la boîte de nuit ou au casino qui se trouvent à proximité de la propriété, une panoplie de sports nautiques gratuits et bien plus encore.

Le Riu Montego Bay, un autre hôtel très populaire situé au bord de la mer inclus dans cette promotion, offre un vaste éventail d'activités et de commodités gratuites, incluant des sports nautiques et un divertissement en soirée, ainsi qu'une grande piscine dotée d'un bar-îlot. Les vacanciers ayant réservé avec Sunwing bénéficieront aussi d'une variété d'avantages RIU-topiaMD, y compris des repas gratuits et illimités dans tous les restaurants (dont celui se spécialisant en grilladeries jerk typiquement jamaïcaines), en plus d'un distributeur de spiritueux dans la chambre, un minibar réapprovisionné régulièrement et des rabais sur une sélection de soins au spa.

Durant le solde Mars en folie, lorsque les voyageurs auront sélectionné leur hôtel, ils pourront étirer davantage leur budget grâce aux rabais allant jusqu'à 30 % sur les excursions préréservées* qu'offre le voyagiste. La gamme complète d'excursions admissible est affichée ici.

En plus de cette promotion spéciale, Sunwing offre des économies allant jusqu'à 160 $ par couple sur des vols et des forfaits pour la Floride, de sorte que les voyageurs puissent profiter des meilleurs parcs d'attraction qu'abrite l'État du soleil, et ce, à un prix très abordable. Mais dépêchez-vous, ce solde prend fin le 9 mars.

Pour réserver vos prochaines vacances, veuillez visiter Sunwing.ca ou communiquer avec votre agent de voyages.

* les économies de coût allant jusqu'à 30 % s'appliquent au Solde printanier se déroulant présentement, qui prendra fin le 15 mars. Ce solde permet aux voyageurs d'épargner jusqu'à 30 % sur une sélection d'excursions ayant lieu entre le 25 et 31 mars.

