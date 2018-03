Ouverture d'une enquête de la commissaire à l'éthique et à la déontologie







QUÉBEC, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - Le 1er mars 2018, la députée de Taillon, madame Diane Lamarre, transmettait à la commissaire à l'éthique et à la déontologie une demande d'enquête concernant le ministre de la Santé et des Services sociaux et député de La Pinière, monsieur Gaétan Barrette.

La demande formulée précise que la députée de Taillon a des motifs raisonnables de croire que le ministre aurait commis des manquements au Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale (RLRQ, chapitre C-23.1), plus précisément à ses articles 15 et 16 qui concernent les situations de conflits d'intérêts. Selon la députée, le ministre aurait « [mis] en attente, jusqu'après les élections générales, un projet de pédiatrie à l'Hôpital Pierre-Boucher parce qu'il se trouvait dans une circonscription électorale représentée par une élue d'une autre formation politique. »

Conséquemment, la commissaire a ouvert une enquête à ce sujet, après en avoir informé préalablement le ministre. Comme le prévoit le Code, la commissaire mène son enquête à huis clos. Une fois ses travaux terminés, elle produit sans délai un rapport d'enquête énonçant les motifs à l'appui de ses conclusions et de ses recommandations, le cas échéant. Ce rapport est transmis au président de l'Assemblée nationale qui le dépose devant l'Assemblée nationale, après quoi il devient public.

Jusqu'à la fin du processus d'enquête, la commissaire ne formulera aucun commentaire.

Source et renseignements :

Pierre-Luc Turgeon

Adjoint exécutif

Commissaire à l'éthique et à la déontologie

418 643-1277

pierre-luc.turgeon@ced-qc.ca

SOURCE Commissaire à l'éthique et à la déontologie

Communiqué envoyé le 2 mars 2018 à 14:46 et diffusé par :