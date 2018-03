La ministre Lise Thériault en Suisse, dernière étape de sa mission européenne







BERNE, Suisse, le 2 mars 2018 /CNW Telbec/ - Pour la dernière étape de sa mission en Europe, la ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation, Mme Lise Thériault, s'est rendue à Genève, à Lausanne et à Berne, en Suisse, pour rencontrer des acteurs du monde de la consommation.

Rencontres politiques et administratives

La ministre Thériault a notamment été reçue par :

l'ambassadrice du Canada en Suisse et au Liechtenstein , M me Susan Bincoletto ;

en Suisse et au , M ; la directrice de la Division du commerce international des biens et services et des produits de base de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, M me Shamika Sirimane ;

; le Surveillant des Prix, M. Stefan Meierhans ;

; le chef du Bureau fédéral de la consommation, M. Jean-Marc Vögele et la présidente de la Commission fédérale de la consommation, M me Marlis Koller-Tumler ;

; des représentants du Secrétariat à l'Économie de Suisse, soit MM. Philippe G. Nell et Simon Wüthrich, respectivement ministre et directeur adjoint du secteur Amériques, de même que M. Luca Bernardoni , avocat et collaborateur scientifique aux affaires juridiques.

Une rencontre au Parlement du Canton de Vaud a également permis à la ministre de s'entretenir avec :

le chef du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, M. Giovanni Peduto ;

; le chef de Service de l'agriculture et de la viticulture, M. Frédéric Brand;

le chimiste cantonal, M. Christian Richard ;

; le chef de la Police du commerce, M. Albert von Braun ;

; le chancelier d'État du Canton de Vaud, M. Vincent Grandjean ;

; et la présidente du Grand Conseil Vaudois, Mme Sylvie Podio .

Rencontres avec des représentants du monde de la consommation et des associations de consommateurs

En outre, le programme de la ministre a permis des échanges avec :

le président-directeur général d'UEFA Events, M. Martin Kallen;

le maire de Nyon, président-directeur général et fondateur du Festival Paléo, M. Daniel Rossellat;

le président de la Fédération romande des consommateurs, M. Christophe Barman, accompagnée de Mme Sophie Michaud Gigon , secrétaire générale, M. Robin Eymann, spécialiste politique économique et Mme Sandra Imsand, journaliste responsable des enquêtes.

Lors de ces rencontres, la ministre s'est notamment enquise des initiatives réalisées pour défendre les intérêts et les droits des consommateurs suisses.

Citation :

« Nous avons longuement discuté des actions prises par les différents pays d'Europe qui ont légiféré pour réglementer et mieux encadrer de nombreux aspects liés au monde de la consommation, dont la revente de billets de spectacle. Avec l'avènement des nouvelles technologies, nos façons de consommer ont grandement évolué : nous devons donc nous assurer que les consommateurs puissent toujours bénéficier de protection afin que leurs droits soient respectés. C'est d'ailleurs ce qui guidera ma réflexion concernant les mesures que je compte proposer au cours des prochains mois. »

Lise Thériault, ministre responsable de Protection des consommateurs et de l'Habitation et ministre responsable de la région de Lanaudière

Faits saillants :

En plus de la Suisse, cette mission a mené la ministre en Grande-Bretagne et en Belgique.

La visite, qui se déroule jusqu'au 3 mars prochain, vise à favoriser l'échange d'expériences et de bonnes pratiques en matière de droit de la consommation et de protection des consommateurs.

Source :

Clémence Beaulieu Gendron

Attachée de presse de la

ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation

et ministre responsable de la région de Lanaudière

418 691-2030

SOURCE Office de la protection du consommateur

Communiqué envoyé le 2 mars 2018 à 14:05 et diffusé par :